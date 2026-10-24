Noticias de hoy 23 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 23 de octubre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Vance se fortalece

El huracán Vance se fortaleció a categoría 1 al sur de Guerrero; provocará lluvias, viento y oleaje en el estado, así como en Michoacán y Oaxaca.

Percepción de inseguridad

Irapuato, Chilpancingo y Mazatlán son las ciudades con mayor percepción de inseguridad en México, según la más reciente encuesta del Inegi.

Cae el “Mando 20”

Fue detenido David ‘N’, alias ‘Mando 20’, líder de una célula del Cártel Jalisco, señalado por la explosión de una patrulla en Coahuayana, Michoacán.

Airbnb cambia políticas

Airbnb actualizó sus políticas y ya no podrá exigir a sus huéspedes lavar platos, quitar sábanas o sacar la basura al hacer el check out.

Limpian huesos por Día de Muertos

En Pomuch, Campeche, el Día de Muertos se adelanta y sorprende a quienes lo viven por primera vez. Familias van al cementerio para limpiar los huesos de sus seres queridos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.