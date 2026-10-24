Sheinbaum entrega tarjetas de la Beca Benito Juárez en Colima

Es la visita número 11 de la Presidenta a Colima. Foto: Gobierno de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en Colima la entrega de tarjetas de la Beca Universal Benito Juárez para estudiantes de educación media superior. Durante el evento, destacó que este año cerca de 400 mil jóvenes más llegaron a la preparatoria en todo el país.

Desde la Universidad de Colima, la mandataria defendió que las becas se entreguen a todos los alumnos y no únicamente a quienes tienen las mejores calificaciones. Explicó que el objetivo es apoyar a las familias para que sus hijos continúen estudiando.

“Nosotros dijimos: ‘no, todas y todos los estudiantes deben tener beca, porque lo necesitan, porque queremos que todas y todos estudien y tengan, por lo menos, las familias lo necesario para estudiar’”, afirmó.

Sheinbaum explica por qué las becas Benito Juárez son universales

La Presidenta de México recordó que, cuando fue Jefa de Gobierno, existía un programa que otorgaba apoyos únicamente a estudiantes con los mejores promedios.

Según explicó, este esquema provocó divisiones entre alumnos que recibían una beca y quienes quedaban fuera.

“Todas y todos los estudiantes deben tener beca, porque lo necesitan, porque queremos que todas y todos estudien”, afirmó.

Sheinbaum atribuyó a la Beca Benito Juárez y a la Beca Rita Cetina el aumento de cerca de 400 mil jóvenes que llegaron a preparatoria este año y recomendó a los estudiantes dedicar menos tiempo a las redes sociales, leer libros y convivir con sus amigos.

En Colima, la presidenta @Claudiashein entrega Becas para el Bienestar, que brindan condiciones de igualdad a 115 mil 695 estudiantes.



El Gobierno de México garantiza el derecho a la educación de todas y todos.



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¿Cuántos estudiantes reciben las Becas para el Bienestar?

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que 19 millones 593 mil estudiantes reciben alguno de estos apoyos en México, con una inversión superior a 136 mil millones de pesos.

En Colima, los beneficiarios se distribuyen de la siguiente manera:

Más de 57 mil 500 reciben la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles de primaria.

31 mil 400 cuentan con la Beca Rita Cetina de secundaria.

Más de 24 mil 900 reciben la Beca Benito Juárez de preparatoria.

En total, la entidad registra 115 mil 695 beneficiarios de estos programas.

Anuncian ampliación y construcción de preparatorias en Colima

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que se ampliarán siete preparatorias en distintos municipios de Colima.

También anunció la construcción de un nuevo bachillerato en Villa de Álvarez y tres Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”.

El funcionario destacó que, a nivel nacional, más de 4 millones de estudiantes reciben la Beca Benito Juárez.

Por su parte, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva destacó el programa estatal Colibecas, mientras que la estudiante Alexa Guadalupe Nava Ramírez agradeció el apoyo para cubrir gastos escolares.

La educación es la herramienta transformadora por excelencia, y quienes formamos parte de la Cuarta Transformación lo tenemos muy claro: invertir en la educación es apostar por un mejor futuro para nuestra niñez y juventudes.



¡Gracias, Presidenta @Claudiashein por hacer equipo… pic.twitter.com/JyKIIXzcZf — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) October 23, 2026

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