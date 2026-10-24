PIK Academy: motoescuela gratuita en el Valle de México; enseña técnicas para conducir de forma segura

Hay motoescuela gratuita en el Valle de México. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Aprender a conducir una motocicleta de forma segura puede marcar la diferencia entre llegar a salvo a casa o sufrir un accidente. Con ese objetivo, PIK Academy, presentada como la primera motoescuela gratuita del Valle de México, ofrece capacitación práctica para mejorar las habilidades de los motociclistas.

Durante los ejercicios, los participantes practican técnicas de aceleración y frenado seguro, con el objetivo de detener la motocicleta sin derrapar ni perder el control.

“Vamos a pasar al ejercicio de aceleración y frenado, en búsqueda de un frenado seguro sin derrapar, sin perder el control del vehículo”, se escucha durante una de las prácticas.

PIK Academy: ¿para qué sirve la motoescuela gratuita?

Carlos Yáñez Soto, director general de PIK Academy, explicó que uno de los objetivos de la iniciativa es reducir los percances relacionados con la falta de experiencia al conducir.

“El 70% de los percances es porque no saben andar en moto por falta de pericia y el objetivo de PIK Academy es que cada motociclista que salga de su casa regrese a salvo”, Carlos Yáñez Soto, director general de PIK Academy

La capacitación permite adquirir conocimientos y practicar en una pista bajo condiciones de seguridad, antes de circular por las calles de la Ciudad de México y el Estado de México.

Para quienes todavía sienten temor al conducir, las prácticas también representan una oportunidad para ganar confianza.

Valeria, una de las motociclistas participantes, comentó que le preocupa manejar en carreteras y avenidas, pero considera que la capacitación puede ayudarla a adquirir mayor facilidad para controlar la moto.

“Me ayudaría bastante a perderle el miedo, a agarrarle más la facilidad a la moto para que, en un futuro, la pueda manejar sin ningún problema”, Valeria, motociclista

Licencia y equipo de protección, parte de la seguridad

La escuela también busca promover la conducción responsable y orientar a los motociclistas para obtener el certificado necesario para tramitar las licencias A1 o A2, según corresponda.

Pablo Aboumrad, gerente de Movilidad de Sears, destacó la importancia de que quienes compren una motocicleta aprendan a manejarla con profesionales y cuenten con su licencia.

“Queremos que la gente que compre una moto aprenda con profesionales y que saque su licencia para que puedan andar en las calles con una buena moto, un buen casco y una buena chamarra y que sepa andar en moto y que tenga su licencia”, Pablo Aboumrad, gerente de movilidad de Sears

El equipo de protección también es fundamental. Rolando Robledo, motociclista, señaló que elementos como casco, chamarra, guantes y botas forman parte de la protección básica para circular.

La motoescuela comparte información y opciones de contacto en sus canales oficiales:

Instagram y Facebook: @pik.mexico

@pik.mexico TikTok: @pik.mexico

@pik.mexico WhatsApp: 55 3082 8684

55 3082 8684 Citas: cdmx.pik.com.mx

cdmx.pik.com.mx Correo: conecta@pik.com.mx

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