¡Oficial! Javier Aguirre vuelve a España como entrenador de Valencia

Javier Aguirre encara una nueva aventura en España con Valencia | Foto: Cuartoscuro

Javier Aguirre regresa oficialmente a LALIGA de España, pues Valencia CF lo anunció como su nuevo director técnico tras dirigir a la Selección Mexicana en el Mundial de 2026. A través de un comunicado, el club aseguró que el “Vasco” se incorpora al menos hasta el final de la presente temporada.

Este será el séptimo equipo del estratega mexicano en el futbol español y su primer reto tras asumir la dirección técnica del Tricolor en 2024. Cabe destacar que los “murciélagos” se encuentran actualmente en zona de descenso, en la decimonovena posición de la competencia.

¡Javier Aguirre regresa a LaLiga con Valencia!

El Valencia CF anunció este lunes que alcanzó un acuerdo con Javier Aguirre como entrenador del primer equipo durante la temporada 2026-2027 de LALIGA

“El técnico mexicano se incorpora hasta el final de la presente temporada y el Club dispondrá de una opción para prolongar su contrato por una adicional”. Valencia CF

Javier Aguirre llega al club blanquinegro después de dirigir a México en el Mundial de 2026, en el que México alcanzó los octavos de final. Esta fue su tercera participación como seleccionador mexicano en el torneo tras Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Valencia le dedica un video al “Vasco”

A través de sus redes sociales, Valencia CF le dedicó un video a Javier Aguirre con el poema “Uno es el odio y el amor” del escritor hispanomexicano Max Aub.

“Uno es el odio y el amor

-Juan, Pedro, la tierra, el sol-

que lo otro, lo mío, es un pozo

mudo, ciego, manco, sordo,

a lo topo, Con su música interior

que ve sin ser visto,

habla sin ser oído,

anda sin ser sentido

y para quien todo es amor”. Max Aub (poema compartido por Valencia CF)

Del Azteca a Mestalla 🦇🇲🇽



BENVINGUT A LA TERRA DE VALENTIA#BenvingutAguirre#ADNVCF pic.twitter.com/dEMG2A4e9g — Valencia CF (@valenciacf) September 23, 2026

Los usuarios mexicanos inundaron las publicaciones del club español con comentarios anunciando su llegada como “aficionados honorarios” tras la llegada del estratega mexicano.

“Venga, Javier Aguirre, desde México apoyándote“, escribieron los usuarios a través de X (antes Twitter).

¿Quién es Javier “Vasco” Aguirre?

El “Vasco” Aguirre tiene una trayectoria de 30 años como entrenador, pues en 1996 asumió como entrenador de Atlante y de ahí pasó a Pachuca hasta llegar a su primera gestión con la Selección Mexicana rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002.

Posteriormente, llegó por primera vez al futbol español con Osasuna y, tras cuatro años con los “rojillos”, firmó con el Atlético de Madrid, en donde permaneció de 2006 a 2009.

Tras su paso por el club colchonero, el “Vasco” regresó a los banquillos de la Selección Nacional de México para afrontar su segundo proceso mundialista. En Sudáfrica 2010, cayó eliminado en octavos de final contra Argentina.

Javier Aguirre regresó a LALIGA en 2010 para dirigir al Real Zaragoza, aunque esta no sería su última aventura en España, pues después fue anunciado con el Espanyol de Barcelona antes de asumir la dirección técnica de Japón en 2014.

Tras solo un año en los banquillos japoneses, el mexicano llegó a la dirección técnica del Al-Wahda Emiratos Árabes Unidos (EAU) y, posteriormente, sorprendió el anuncio de Aguirre como Director Técnico de Egipto.

En 2019, regresó a España con Leganés, en donde estuvo solo un año antes de regresar a la Liga MX tras 20 años con Rayados de Monterrey. La inestabilidad volvió a hacerse presente y solo estuvo un año en Nuevo León para firmar con Mallorca.

Su último reto como entrenador fue el más reciente proceso mundialista con México, en donde dejó a Rafael Márquez como su sucesor rumbo al Mundial de 2030 en España, Marruecos y Portugal.

Entre sus principales logros en España se encuentra la clasificación para la UEFA Champions League con el CA Osasuna.

A nivel internacional, ha conquistado la Copa Oro de la CONCACAF (2009 y 2025) y la CONCACAF Nations League (2024-25) con la selección mexicana y ganó el título de Liga MX con el Pachuca (1999) y la Liga de Campeones de la CONCACAF con el CF Monterrey (2021).

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