Demócratas ganan el Congreso de EE. UU., pero México no debe esperar grandes cambios: especialista

La reconfiguración política de Estados Unidos tras las elecciones intermedias con el triunfo de los demócratas no necesariamente representará un cambio favorable para la relación bilateral, consideró Arlene Ramírez Uresti, doctora en Relaciones Internacionales y académica del Tecnológico de Monterrey.

En entrevista con Pablo Valdés y Sandra Moreno en A las Nueve en Uno, señaló que no se debe esperar una transformación radical, pues históricamente los gobiernos demócratas también han mantenido políticas estrictas hacia México en materia migratoria y comercial.

“En México, la reconfiguración política de los Estados Unidos hoy nos lleva a pensar que definitivamente tendrá México que ya estar preparando una nueva estrategia de política exterior, de diplomacia, de negociación”. Arlene Ramírez Uresti, doctora en Relaciones Internacionales y académica del Tecnológico de Monterrey.

A juicio de Ramírez Uresti, México debe aprovechar las oportunidades del Plan México para impulsar el crecimiento nacional, sin descuidar sus compromisos internacionales.

Finalmente, explicó que los cambios en el Congreso estadounidense no serán inmediatos, pues Donald Trump conservará durante dos meses el Congreso actual. Los efectos de la nueva configuración comenzarían a observarse a partir de enero de 2027.

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