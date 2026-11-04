¿Buscas empleo y tienes 60 años o más? INAPAM te ayuda a encontrar trabajo con prestaciones

INAPAM ayuda a adultos mayores a encontrar trabajo. Doto: Pexels

Las personas de 60 años o más que buscan empleo pueden acudir al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) para conocer oportunidades laborales con sueldo y prestaciones de ley, incluido el aguinaldo.

A través del programa Vinculación Productiva, el instituto conecta a los adultos mayores con empresas interesadas en contratarlos. El registro es gratuito y se realiza de manera presencial.

Sin embargo, es importante aclarar que tener la credencial INAPAM no garantiza conseguir trabajo ni recibir aguinaldo. Estos beneficios dependen de que exista una relación laboral con una empresa.

¿Cómo inscribirse al programa Vinculación Productiva del INAPAM?

El INAPAM establece un procedimiento para que las personas interesadas puedan conocer las oportunidades laborales disponibles.

Los pasos son:

Ubicar un módulo de Vinculación Productiva del INAPAM Presentar la documentación requerida para solicitar el servicio Llenar una solicitud con datos personales y experiencia laboral Realizar una entrevista con personal de Vinculación Productiva Conocer las ofertas disponibles y seleccionar alguna que corresponda a su perfil Acudir a una entrevista con la empresa, cuando exista una vacante adecuada

El instituto funciona como intermediario. Esto significa que la empresa es responsable de decidir la contratación, establecer las condiciones de trabajo y otorgar las prestaciones correspondientes.

¿Cuáles son los requisitos para conseguir empleo mediante INAPAM?

De acuerdo con la información oficial del instituto, los requisitos para acceder al servicio son:

Tener 60 años cumplidos o más

Presentar la credencial INAPAM

Contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP)

Los lineamientos también contemplan la presentación de una identificación oficial con fotografía.

Las empresas pueden solicitar documentos adicionales, dependiendo de las características del puesto.

El trámite es gratuito y el horario de atención publicado por el INAPAM es de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Para consultar los módulos disponibles en cada entidad, los interesados pueden ingresar al sitio oficial de Vinculación Productiva del INAPAM.

¿Cuánto pueden ganar los adultos mayores que consiguen empleo?

El sueldo depende del puesto, la jornada y las condiciones de contratación que establezca cada empresa.

Como referencia, el salario mínimo general en México durante 2026 es de 315.04 pesos diarios, equivalente a 9 mil 582.47 pesos mensuales.

En la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo es de 440.87 pesos diarios, equivalente a 13 mil 409.80 pesos mensuales.

Estas cantidades corresponden a los salarios mínimos establecidos para 2026, no a un pago especial del INAPAM.

Además del sueldo, quienes mantienen una relación laboral pueden acceder a prestaciones como:

Aguinaldo

Vacaciones y prima vacacional

Seguridad social

Reparto de utilidades, cuando corresponda

Las prestaciones dependen de la relación laboral y de las disposiciones legales aplicables.

¿Quiénes pueden recibir aguinaldo mediante Vinculación Productiva?

Los adultos mayores que consiguen un empleo con una relación laboral tienen derecho a recibir aguinaldo, al igual que los demás trabajadores sujetos a la Ley Federal del Trabajo.

Esta prestación debe pagarse antes del 20 de diciembre y equivale, como mínimo, a 15 días de salario por un año completo de trabajo.

Quienes hayan trabajado menos de un año también tienen derecho a recibir la parte proporcional correspondiente.

Por ejemplo, una persona que gana 315.04 pesos diarios y trabajó durante todo el año tendría derecho a un aguinaldo mínimo de 4 mil 725.60 pesos.

Es importante distinguir que el INAPAM no entrega este dinero. El pago corresponde a la empresa que mantiene la relación laboral con el trabajador.

¿Los empacadores voluntarios del INAPAM reciben aguinaldo?

El programa Vinculación Productiva contempla dos modalidades que tienen condiciones diferentes.

La primera es el empleo formal, mediante el cual las personas adultas mayores pueden recibir un salario y prestaciones laborales.

La segunda es el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, que permite participar en actividades de empacado en tiendas de autoservicio.

En esta última modalidad, los participantes reciben aportaciones voluntarias de los clientes, conocidas como propinas.

El INAPAM aclara que no existe una relación laboral entre los empacadores voluntarios y las tiendas, por lo que esta actividad no genera por sí misma derecho a aguinaldo ni a otras prestaciones laborales.

Por ello, antes de incorporarse al programa, conviene preguntar si la oportunidad corresponde a un empleo remunerado o a una actividad voluntaria.

Finalmente, el registro en Vinculación Productiva no implica una contratación automática. Las oportunidades dependen de las vacantes disponibles y de los procesos de selección de las empresas.

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