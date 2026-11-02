¡Mejora tu vivienda! Infonavit ofrece crédito de hasta 71 mil pesos para remodelaciones

Infonavit presta hasta 71 mil pesos. Foto: Cuartoscuro.

Las personas que tramiten un crédito Infonavit para comprar una vivienda nueva o existente pueden solicitar un financiamiento adicional de 10 mil 698.67 hasta 71 mil 324.48 pesos mediante el programa Equipa tu Casa, destinado a realizar remodelaciones, reparaciones, mejoras o equipar el inmueble sin modificar su estructura.

De acuerdo con la información del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), este financiamiento funciona como un complemento del crédito hipotecario y permite que los derechohabientes dispongan de recursos para realizar adecuaciones en su nuevo hogar.

El monto que se otorgue dependerá de la cantidad de crédito que el trabajador decida utilizar para comprar su vivienda. Sin embargo, es importante considerar que la solicitud de Equipa tu Casa debe realizarse al mismo tiempo que se inscribe el financiamiento para adquirir el inmueble.

¿Cuáles son las características del crédito Equipa tu Casa de Infonavit?

Este financiamiento se otorga de manera individual y está disponible para quienes contraten un Crédito Infonavit Tradicional o Infonavit Total para comprar una vivienda nueva o existente.

Entre sus principales características se encuentran:

El monto mínimo es de 10 mil 698.67 pesos y el máximo de 71 mil 324.48 pesos.

Los recursos se depositan directamente en la cuenta bancaria del acreditado, quien puede comprar los materiales donde lo decida y sin intermediarios.

El plazo para realizar las mejoras es de hasta seis meses después de la firma del crédito.

La tasa de interés, el plazo y las condiciones son los mismos que los del crédito hipotecario contratado.

El pago del financiamiento adicional se integra a la mensualidad del crédito hipotecario.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar Equipa tu Casa?

Para acceder a este complemento, los trabajadores deben cumplir con las condiciones establecidas por el Infonavit para obtener un crédito de compra de vivienda.

Los requisitos son:

Ser derechohabiente del Infonavit y tener una relación laboral vigente.

Cumplir con los requisitos para comprar una vivienda nueva o existente.

Ingresar a Mi Cuenta Infonavit, realizar la precalificación y elegir el Crédito Infonavit o Infonavit Total, según las necesidades del trabajador.

Integrar el expediente con los documentos solicitados.

Pedir Equipa tu Casa al momento de inscribir el crédito hipotecario, ya sea en un Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o mediante Mi Cuenta Infonavit.

Formalizar el financiamiento ante notario.

¿Qué documentos necesitas para tramitar el crédito?

Además de cumplir con los requisitos, los interesados deben presentar la documentación necesaria para solicitar Equipa tu Casa:

Formato de presupuesto indicativo de la remodelación, ampliación o mejoramiento que se realizará. Carta bajo protesta de decir verdad, en la que se indique la obra que se llevará a cabo y el compromiso de presentar evidencias de los trabajos. Estado de cuenta bancario a nombre del solicitante, con CLABE y una antigüedad no mayor a dos meses. También debe incluir el RFC con homoclave. No se aceptan cuentas mancomunadas.

También se puede presentar la carátula del contrato de apertura de la cuenta bancaria, siempre que tenga una vigencia no mayor a un mes.

Una vez formalizado el crédito, el acreditado deberá ingresar a Mi Cuenta Infonavit, seleccionar las opciones “Contáctanos” y “Sigue tu caso y adjunta documentos”, para cargar al menos una fotografía de las mejoras o reparaciones realizadas.

Asimismo, tendrá que presentar los tickets, facturas y comprobantes de los materiales o trabajos efectuados con los recursos otorgados.

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