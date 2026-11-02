Cuauhtémoc Cárdenas: figura clave de la transformación política de México

En su análisis, Luis Rubio aborda el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas. Su participación en la ruptura de 1988 y la convocatoria de un movimiento democrático marcaron un momento importante en la transformación del sistema político del país.

De acuerdo con Rubio, es difícil explicar el México actual sin considerar la figura del ingeniero y el movimiento que encabezó. Contrasta aquel proyecto democrático con la situación actual de las instituciones y advierte sobre los desafíos que enfrenta su continuidad.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.