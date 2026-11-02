FDA aprueba inyección genérica contra el VIH que costará 40 dólares al año

La vacuna ya ha sido aprobada en otros países. Foto: AFP

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó este lunes 2 de noviembre, la llegada de lenacapavir, una versión de bajo costo de una inyección para prevenir el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que se aplica dos veces al año, acercando este innovador medicamento al mercado de los países de bajos ingresos.

La aprobación provisional fue anunciada por Dr. Reddy’s Laboratories, fabricante indio de la versión genérica del lenacapavir, junto con Unitaid, una iniciativa de salud global.

¿Así funciona lenacapavir, vacuna contra el VIH que llegará a Estados Unidos?

Lenacapavir

El medicamento genérico tendrá un costo de 40 dólares por persona al año y estará disponible en 120 países, como parte de un acuerdo de precios anunciado en septiembre de 2025 entre Unitaid, el instituto africano de investigación sanitaria Wits RHI, la Iniciativa Clinton para el Acceso a la Salud (CHAI) y Dr. Reddy’s.

El lenacapavir fue desarrollado inicialmente por la farmacéutica estadounidense Gilead Sciences y recibió su aprobación en junio de 2025, luego de demostrar una eficacia superior al 99,9 por ciento en grandes ensayos clínicos.

“Este es un hito extraordinario para la salud mundial. Durante demasiado tiempo, las personas en países de ingresos bajos y medios han tenido que esperar una década o más para acceder a medicamentos innovadores que ya están disponibles en otros lugares. Con lenacapavir, hemos reducido esa brecha a poco más de un año. Contar con un genérico aprobado por la FDA a 40 dólares por persona al año —un precio comparable al de las pastillas diarias para la prevención del VIH— es un logro extraordinario.” Carmen Pérez-Casas, jefa de estrategia de Unitaid para el VIH y la preparación ante pandemias, en entrevista con AFP

La inyección, que se administra dos veces al año y funciona de manera similar a una vacuna, aunque sin entrenar al sistema inmunitario, podría ser una alternativa más eficaz para la profilaxis preexposición al VIH (PrEP) que las pastillas diarias. Estas recibieron la aprobación en Estados Unidos por primera vez en 2012, pero su eficacia depende de que se tomen de forma constante.

La revista “Science” nombró al lenacapavir “Avance científico del año” en 2024, al destacar la investigación básica que hizo posible desarrollar el fármaco, en particular, resaltó los avances en la comprensión de la proteína de la cápside del VIH, que forma una capa protectora alrededor del material genético del virus y constituye el objetivo del medicamento.

En el pasado, la infección por VIH podía evolucionar al sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), una enfermedad que debilita gravemente el sistema inmunitario y permite que gérmenes cotidianos provoquen enfermedades severas.

Los primeros antirretrovirales capaces de suprimir el VIH y prevenir el desarrollo del sida se desarrollaron en 1996, las generaciones actuales de estos medicamentos son aún más eficaces y permiten que las personas controlen la infección crónica y lleven una vida normal.

¿Cuál es el panorama en México?

Cabe destacar que en septiembre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio el registro al medicamento Lenacapavir, que permite su uso como tratamiento preventivo contra el VIH.

La inyección, que se administra dos veces al año, es el primer tratamiento preventivo contra el VIH en México.

Durante la conferencia mañanera del 30 de junio, el Gobierno federal presentó una estrategia para eliminar la transmisión del VIH hacia 2030.

Según David Kershenobich, secretario de Salud federal, el plan se centra en robustecer el diagnóstico temprano, asegurar el acceso a tratamientos avanzados y eliminar las barreras de derechohabiencia.

La meta es alcanzar un 95% de avance en diagnóstico, tratamiento y control viral.

Los datos expuestos en aquel momento indicaron que alrededor de 430 mil personas viven con VIH en México, pero 128 mil desconocen que lo portan.

Asimismo, las autoridades recalcaron que, en la actualidad, una persona con VIH puede vivir prácticamente una vida normal gracias a los avances científicos y al compromiso de las instituciones.

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