¡Ojo, papás! Estas son las nuevas restricciones para estudiantes a partir del martes

El martes cambiará el uso de celulares en escuelas. Fotos: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció nuevas reglas para el uso de celulares en las escuelas de México, que comenzarán a aplicarse el martes 3 de noviembre de 2026. La medida contempla restricciones para estudiantes de primaria y secundaria, tanto durante las clases como en los recreos.

Los lineamientos se aplicarán en escuelas públicas y privadas del país, aunque las disposiciones serán diferentes dependiendo del nivel educativo.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicó que el objetivo es reducir las distracciones, favorecer la concentración de los alumnos y fomentar la convivencia dentro de los planteles.

📵 ¡Menos pantallas, más conexión en las escuelas! A partir de este 3 de noviembre, con el impulso de la presidenta @Claudiashein y el respaldo de las autoridades educativas de las 32 entidades del país, ponemos en marcha acciones para favorecer la atención, el aprendizaje y la… pic.twitter.com/X7ERxO8LLT — SEP México (@SEP_mx) November 1, 2026

¿Qué alumnos ya no podrán usar celulares en las escuelas?

De acuerdo con la SEP, las nuevas disposiciones establecen restricciones al uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar para estudiantes de educación básica.

Esto significa que los alumnos de primaria y secundaria no podrán utilizar libremente sus celulares durante las clases ni en los recreos.

La medida busca que los estudiantes aprovechen los descansos para conversar, jugar y convivir con sus compañeros, en lugar de permanecer frente a las pantallas.

Las autoridades educativas señalaron que la regulación forma parte de la estrategia denominada “¡Apaga la pantalla y enciende tu imaginación!”, que comenzará el próximo martes.

¿Las nuevas reglas también aplican para preparatorias y universidades?

Aunque la regulación contempla los distintos niveles educativos, las restricciones no serán iguales para todos los estudiantes.

La SEP estableció las siguientes disposiciones:

Primaria y secundaria: uso restringido de celulares durante clases y recreos

uso restringido de celulares durante clases y recreos Preparatoria y bachillerato: cada plantel definirá sus propias reglas mediante acuerdos con su comunidad educativa

cada plantel definirá sus propias reglas mediante acuerdos con su comunidad educativa Universidades: se promoverá el uso crítico y responsable de la tecnología, sin establecer una prohibición general de celulares

En el caso de las preparatorias, las condiciones dependerán de los acuerdos que alcancen directivos, docentes y la comunidad escolar.

Para las universidades, la SEP trabajará con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para promover la educación digital.

Entre los temas que se abordarán se encuentran el funcionamiento de los algoritmos y las implicaciones de la inteligencia artificial.

¿Desde cuándo entran en vigor las restricciones de celulares?

Las nuevas reglas comenzarán a aplicarse el martes 3 de noviembre de 2026, según informó la Secretaría de Educación Pública en un comunicado del 27 de octubre.

La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y recibió el respaldo de las autoridades educativas de las 32 entidades del país.

El acuerdo se presentó durante la Cuarta Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

Mario Delgado señaló que la intención es recuperar espacios de convivencia y reducir el tiempo que los estudiantes pasan frente a dispositivos móviles durante su estancia en las escuelas.

“Queremos que regresen la convivencia en los patios, las charlas en los pasillos, la concentración y las amistades en el aula”, expresó el funcionario.

¿Qué deben saber los padres de familia sobre las nuevas reglas?

Ante la entrada en vigor de las disposiciones, madres, padres y tutores deberán considerar que los estudiantes de primaria y secundaria tendrán restricciones para utilizar sus celulares dentro de las escuelas.

Sin embargo, el comunicado de la SEP no detalla si habrá excepciones para emergencias, necesidades médicas o actividades académicas autorizadas.

Tampoco establece sanciones específicas para los estudiantes que incumplan las restricciones ni señala que los dispositivos serán confiscados.

Por ello, será importante conocer las indicaciones que comuniquen las autoridades de cada plantel sobre la aplicación de los lineamientos.

La SEP aclaró que la iniciativa no pretende eliminar el uso de la tecnología en la educación, sino promover prácticas que permitan aprovecharla de manera responsable.

Asimismo, convocó a docentes, estudiantes y familias a participar en las acciones para favorecer la atención, el aprendizaje y la convivencia escolar.

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