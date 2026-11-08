Critican desfile de moda en Catedral de Puebla; participó Benito Santos

Benito Santos durante una de sus pasarelas. Foto: Getty

La Catedral de Puebla fue utilizada como pasarela de moda durante el evento México Monumental 2026, realizado el jueves 5 de noviembre, lo que desató críticas entre usuarios de redes sociales e integrantes de la comunidad católica. En el desfile participó el diseñador mexicano Benito Santos.

El propio Benito Santos compartió en sus historias varios videos del desfile, que incluyeron la presencia de marcas de lujo.

⛪️ La histórica #Catedral de #Puebla se transformó en una pasarela de arte, moda y tradición durante la gala “México Monumental”. Entre piezas litúrgicas centenarias, textiles de Hueyapan, diseños de Denisse Kuri y creaciones nupciales de Benito Santos, el evento reunió cultura y… pic.twitter.com/bA66THYxyy — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) November 8, 2026

La comunidad católica calificó la pasarela como un “acto de profanación” y cuestionó que se permitiera realizar un espectáculo de este tipo dentro de un espacio destinado al culto religioso.

🚨An act of desecration at the Cathedral in Mexico.



In Puebla, a fashion show was held inside the Cathedral, with the Church’s authorization, disregarding the sacred significance of this holy place.



A cathedral is a house of God, not a venue for entertainment or fashion shows‼️… pic.twitter.com/dgwu5Nlfet — CitizenGO (@CitizenGO) November 7, 2026

Mientras otros usuarios destacaron que el recinto no podía ser usado para una pasarela.

“La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece que los templos, como Catedral, se deben usar “exclusivamente” para los fines propios de su objeto (culto y práctica religiosa”, escribió el periodista Fernando Pérez en X.

La Catedral de Puebla y la pasarela



La Catedral no es patrimonio de los católicos, como dicen algunos, es patrimonio de la humanidad

El inmueble es propiedad del gobierno federal

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece que los templos, como Catedral, se… pic.twitter.com/p7HocfUewg — Fernando Pérez Corona (@ferperezcorona) November 8, 2026

Medios especializados en moda como Made in Glam describieron el evento como “historia viva”.

“Cuando la alta costura cruza el umbral del patrimonio sacro, la moda deja de ser indumentaria para convertirse en historia viva. En el marco de México Monumental 2026, el interior de la Catedral de Puebla se transformó en un escenario sin precedentes para albergar la más reciente colección nupcial de Benito Santos”.

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La actividad también incluyó la participación de la Orquesta Sinfónica y el Coro Sinfónico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Entre los asistentes estuvieron el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa; la diputada federal Rosario Orozco y la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo.

¿Qué se presentó durante México Monumental 2026?

El desfile formó parte de una gala cultural y benéfica organizada por la plataforma Valora México, que reunió propuestas de moda mexicana, artesanías tradicionales y vestimenta religiosa antigua.

Benito Santos presentó una colección de alta costura que incluyó vestidos de novia, mientras que también se exhibieron creaciones de la diseñadora poblana Denisse Kuri y textiles elaborados por artesanas de Hueyapan.

De acuerdo con los organizadores de México Monumental 2026, el objetivo del encuentro fue recaudar recursos para apoyar el equipamiento de la Casa de Maternidad del estado de Puebla, a través del Sistema Estatal DIF.

La diputada Rosario Orozco compartió imágenes del encuentro en su cuenta de X y destacó la participación de artesanas poblanas.

Asistí a México Monumental 2026, un encuentro cultural realizado en la Catedral de Puebla, donde disfrutamos de una muestra de vestimenta litúrgica antigua, bordados artesanales de Hueyapan y otras artesanas de Puebla, moda mexicana y la presentación de la Orquesta Sinfónica y… pic.twitter.com/SqC1EE6yi0 — Rosario Orozco ( Charito ) (@RosarioOrozco15) November 6, 2026

Sin embargo, el propósito benéfico no frenó las críticas, que se concentraron principalmente en la decisión de utilizar un templo religioso como sede de una pasarela de moda.

Hasta el momento, no se ha pronunciado ni la Arquidiócesis de Puebla ni ninguno de los participantes, incluyendo a Benito Santos, sobre los cuestionamientos del desfile.