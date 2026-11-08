Roban material radiactivo de uso médico en Tlaxcala; emiten alerta en siete estados

La alerta se estableció en 7 estados. Foto: Pexels

El presunto robo de nueve cajas con material radiactivo de uso médico en Tlaxcala activó una alerta en siete entidades del país, incluida la Ciudad de México. Las autoridades pidieron a la población no manipular objetos sospechosos y reportar cualquier hallazgo al 911.

El incidente ocurrió durante las primeras horas del sábado 7 de noviembre de 2026, después de que un vehículo que transportaba el material sufrió una volcadura en la carretera Huamantla-Tlaxcala.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) notificó a las autoridades estatales para iniciar las labores de búsqueda y localización del cargamento.

¿Cuáles son los siete estados en alerta por el robo de material radiactivo?

La alerta preventiva comprende siete entidades del centro y oriente de México:

Tlaxcala

Ciudad de México

Estado de México

Hidalgo

Morelos

Puebla

Veracruz

La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo informó que mantiene vigilancia ante la posibilidad de que el material sea localizado fuera del lugar donde ocurrió el incidente.

La dependencia solicitó a la población extremar precauciones y evitar cualquier contacto con los contenedores.

La alerta no significa que se haya detectado contaminación radiactiva en las siete entidades. Se trata de una medida preventiva para localizar el cargamento.

¿Qué material radiactivo fue robado en Tlaxcala?

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), el cargamento estaba integrado por nueve cajas con sustancias utilizadas en medicina nuclear.

El inventario del material sustraído incluye:

Tres cajas con generadores de Tecnecio , con actividades de 200, 650 y mil milicuries

, con actividades de 200, 650 y mil milicuries Cuatro cajas de Yodo-131 , con 400 milicuries cada una

, con 400 milicuries cada una Una caja de Talio , con 12 milicuries

, con 12 milicuries Una caja de Samario, con 100 milicuries

El material era transportado desde el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), ubicado en la zona de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

Su destino era la ciudad de Xalapa, Veracruz, pero durante el recorrido la unidad sufrió una volcadura.

Posteriormente, las autoridades recibieron el reporte de la sustracción del cargamento.

¿Qué tan peligroso es el material radiactivo robado?

La CNSNS clasificó el material en la Categoría 4 del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), correspondiente a fuentes radiactivas de riesgo relativamente bajo.

Sin embargo, esta clasificación no significa que las sustancias puedan manipularse sin protección.

Las autoridades advirtieron que la exposición directa al material puede representar un peligro para la salud, particularmente si los embalajes fueron abiertos o dañados.

Uno de los principales factores de incertidumbre es que se desconoce el estado actual de los contenedores.

Por esta razón, Protección Civil pidió evitar cualquier intento de recuperar o trasladar las cajas por cuenta propia.

¿Qué hacer si encuentras una caja con material radiactivo?

Ante la posibilidad de localizar alguno de los embalajes sustraídos, Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones:

No tocar ni abrir las cajas o contenedores sospechosos

las cajas o contenedores sospechosos No intentar moverlos o trasladarlos

Alejarse del lugar

Evitar que otras personas se acerquen

Mantener un perímetro de seguridad de al menos cinco metros

Reportar inmediatamente el hallazgo al 911

Las autoridades también recomendaron no intentar recuperar el material, debido a que su manipulación requiere personal especializado y medidas de protección radiológica.

Continúa la búsqueda del material radiactivo

Las autoridades de las siete entidades notificadas participan en las acciones de búsqueda y localización del material sustraído.

La prioridad es recuperar los contenedores y evitar que personas sin capacitación entren en contacto con las sustancias.

Hasta la información difundida este domingo 8 de noviembre, no se había confirmado públicamente la recuperación de las nueve cajas ni se había precisado si sus embalajes permanecían intactos.

Protección Civil reiteró el llamado a reportar cualquier objeto sospechoso al 911, sin acercarse ni intentar manipularlo.

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