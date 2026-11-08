¡Que no se te pase! Bienestar paga este 9 de noviembre a beneficiarios con apellidos D, E y F

Pago de pensiones y programas de Bienestar. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Bienestar continúa este lunes 9 de noviembre con la dispersión de pagos de las pensiones y programas del Bienestar, correspondientes al último bimestre de 2026. En esta fecha, los depósitos están destinados a los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con las letras D, E y F.

El calendario de pagos para las Pensiones de Adultos Mayores, Mujeres Bienestar y Personas con Discapacidad, así como para los programas de Madres Trabajadoras y Sembrando Vida, comenzó el martes 3 de noviembre y concluirá el viernes 27 del mismo mes.

¿Quiénes cobran las pensiones y programas del Bienestar este lunes 9 de noviembre?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos de Bienestar, dado a conocer el pasado 26 de octubre, este lunes 9 de noviembre corresponde recibir su apoyo económico a las personas beneficiarias cuyo primer apellido inicie con alguna de las siguientes letras:

D

E

F

Los depósitos forman parte de la dispersión correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026. Por ello, las personas que reciben alguna de las pensiones o programas sociales incluidos en el calendario deberán identificar la fecha que les corresponde de acuerdo con la inicial de su primer apellido.

¿Quiénes cobran el resto de la semana?

La dispersión de las pensiones y programas del Bienestar continuará del martes 10 al viernes 13 de noviembre, conforme al orden alfabético establecido por la Secretaría de Bienestar.

Las siguientes fechas de pago corresponden a estas letras:

Martes 10 de noviembre: letra G.

letra G. Miércoles 11 de noviembre: letra G.

letra G. Jueves 12 de noviembre: letras H, I, J y K.

letras H, I, J y K. Viernes 13 de noviembre: letra L.

De esta manera, las personas beneficiarias deberán revisar la fecha asignada a la inicial de su primer apellido para conocer cuándo les corresponde recibir el depósito.

Sembrando Vida paga el miércoles 11 de noviembre

Las personas inscritas en Sembrando Vida también deberán estar atentas a la dispersión de recursos de este mes, pues el próximo miércoles 11 de noviembre recibirán un apoyo económico de 6 mil 450 pesos.

A diferencia de las pensiones y otros programas del Bienestar, cuyos recursos se entregan de manera bimestral, Sembrando Vida realiza depósitos mensuales.

Por esta razón, sus beneficiarios reciben el apoyo cada mes y no deben confundir esta fecha con el calendario de pagos bimestrales del resto de los programas sociales.

¿Cuánto pagan las pensiones y programas del Bienestar en 2026?

Los montos de las pensiones y programas del Bienestar varían de acuerdo con la población a la que están dirigidos y la periodicidad de cada apoyo. Para 2026, las cantidades son las siguientes:

Pensión para Adultos Mayores (65 años en adelante): 6 mil 400 pesos bimestrales, equivalentes a 3 mil 200 pesos mensuales.

6 mil 400 pesos bimestrales, equivalentes a 3 mil 200 pesos mensuales. Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años): 3 mil 100 pesos bimestrales, equivalentes a mil 550 pesos mensuales.

3 mil 100 pesos bimestrales, equivalentes a mil 550 pesos mensuales. Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales, equivalentes a mil 650 pesos mensuales.

3 mil 300 pesos bimestrales, equivalentes a mil 650 pesos mensuales. Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales, equivalentes a 825 pesos mensuales.

mil 650 pesos bimestrales, equivalentes a 825 pesos mensuales. Programa Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos mensuales.

Estos son los montos correspondientes a los programas contemplados en el calendario de dispersión de noviembre de 2026.

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