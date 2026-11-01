Las Chivas toman la cima del Apertura 2026 tras vencer al Atlante

Las Chivas se quedaron con la victoria en casa | Imago7

Chivas impuso condiciones y goleó 4-1 al Atlante en el Estadio Akron, con un doblete de Santiago Sandoval, quien abrió el marcador al minuto 8 y volvió a marcar al 53′. Un autogol de Diogo Bagüi al 35′ amplió la ventaja rojiblanca, mientras que Martín Sarrafiore descontó al 60′. Efraín Álvarez sentenció el encuentro al 64′, tras aprovechar un error defensivo de los Potros, que no lograron frenar al equipo de Gabriel Milito.

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