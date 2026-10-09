Figuras del futbol se despiden de Messi: Neymar, Ronaldinho, Suárez y más homenajean al “10”

Figuras del futbol se despiden de Messi. Foto: AFP

Lionel Messi vive este martes uno de los momentos más emotivos de su carrera, su último partido con la Selección Argentina.

Antes de su despedida ante Benín, distintas figuras que compartieron cancha, vestuario y momentos importantes con el argentino le dedicaron mensajes al capitán de la Albiceleste.

Neymar, Ronaldinho, Luis Suárez, Ángel Di María y Rodrigo De Paul son algunos de los futbolistas que se sumaron al homenaje al argentino, mientras que la propia Selección también publicó un video para reconocer la trayectoria de su capitán.

Messi cierra así su etapa con Argentina después de más de dos décadas y tras conquistar, entre otros títulos, la Copa América y el Mundial de Qatar 2022. La AFA preparó el partido ante Benín como una despedida especial para el futbolista, quien disputa su último encuentro con la Albiceleste en el Estadio Monumental.

Uno de los videos que se viralizaron fue el que Adidas le dedicó al futbolista, en el que el rosarino se despide de la afición.

“Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto. ¡Los voy a extrañar!”, dice Messi mientras se ven imágenes de él con Argentina.

Leo: "thank you for loving me so much"

us: 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/fx2Zffq1er — adidas Football (@adidasfootball) October 6, 2026

Neymar se rinde ante el argentino

Uno de los mensajes más esperados fue el de Neymar, amigo y excompañero de Messi en Barcelona y París Saint-Germain. El brasileño compartió fotografías junto al argentino y recordó los años que jugaron juntos, además de agradecerle por lo que representó para el futbol.

“Quienes amamos el fútbol te hemos disfrutado durante todos estos años”, escribió Neymar, quien también destacó que fue un honor haber jugado contra Messi y, posteriormente, haber hecho historia junto a él.

Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos…

Hoje é seu ultimo jogo com a camisa da tua seleção, do teu país e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz.

Não é só Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao… pic.twitter.com/XNHpPuBz4M — Neymar Jr (@neymarjr) October 6, 2026

Ronaldinho lo reconoce como el más grande

Ronaldinho, quien coincidió con Messi durante sus primeros años en el Barcelona, también se sumó a los mensajes para el argentino.

“Disfrutá la vida, mi hermano. Te deseo siempre lo mejor, hoy y siempre. Sos el más grande”, escribió el brasileño junto a una fotografía con Messi.

La imagen corresponde a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde ambos futbolistas coincidieron y posteriormente Argentina consiguió la medalla de oro.

Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo… Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de… pic.twitter.com/Zcj0NKCdHa — Ronaldinho (@10Ronaldinho) October 6, 2026

Luis Suárez le mandó un mensaje en video

Luis Suárez, actual compañero de Messi en Inter Miami y uno de sus mejores amigos dentro y fuera de la cancha, eligió un video para despedir al argentino.

“Gordo, te quería mandar un gran abrazo. Espero que disfrutes mucho con la camiseta de la Selección de tu país, que tan importante fue para tu carrera”, expresó el delantero uruguayo.

Suárez también destacó los títulos que Messi consiguió con Argentina y el reconocimiento que recibió por su trayectoria.

“Disfrutá tu día”, concluyó el uruguayo.

🚨🗣️ Luis Suarez sends a message to Leo Messi:



"Chubby, I wanted to send you a big hug. I hope you enjoy your last match in your country's jersey so much, that jersey that was so important in your career.



You've lived unbelievable things, and achieved accomplishments that any… pic.twitter.com/ggeGSxZBO5 — MessiXtra (@MessiXtraHQ) October 6, 2026

De Paul y Di María también se despidieron del 10

Rodrigo De Paul, uno de los futbolistas más cercanos a Messi durante su etapa con la Selección Argentina, también recordó la relación que construyeron dentro del equipo.

El mediocampista destacó especialmente al Messi que existe lejos de las cámaras y las grandes noches de futbol, además de recordar las concentraciones, las derrotas y los momentos de presión que compartieron.

“Siempre quise que cada argentino pudiera conocer quién sos realmente”, señaló De Paul en su video para el capitán.

Ángel Di María, otro de los grandes socios de Messi en la Albiceleste, también habló sobre la despedida y aseguró sentirse feliz al verlo afrontar este momento con tranquilidad.

“Seguramente hoy va a ser un día muy especial para todos, así que nada, agradecerle de por vida”, expresó el exjugador argentino.

Di María, quien compartió 112 partidos con Messi en la Selección, también confirmó que estaría presente en el Monumental para acompañarlo en su último partido con Argentina.

❤️🇦🇷 Ángel Di María, sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección:



“Ha llegado oficialmente el día que nadie quería que llegara, y es el adiós a Messi.



Pero hoy vi las fotos que publicó, y vi los videos que estaban publicando, y nada, verlo con tanta felicidad, y esa… — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 6, 2026

Beckham llega a Argentina para acompañar a Messi

David Beckham también se trasladó a Argentina para estar cerca de Messi durante su despedida.

El exfutbolista inglés, actual propietario del Inter Miami, llegó este martes al país sudamericano, aunque hasta el momento no se ha confirmado su presencia dentro del Estadio Monumental.

Beckham mantiene una relación cercana con Messi desde la llegada del argentino al Inter Miami en 2023, por lo que su viaje a Argentina se suma a la lista de figuras que buscan acompañar al capitán en este momento.

🚨 BREAKING: David Beckham has reportedly arrived in Buenos Aires, Argentina, ahead of Lionel Messi’s emotional farewell to the national team. 🇦🇷



The former England captain is understood to be in the country to witness Messi’s final appearance for Argentina against Benin at the… pic.twitter.com/zUms4rbvol — spence_cfc (@spence28c) October 6, 2026

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