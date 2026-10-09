Bloqueos de trabajadores del IMSS en CDMX, Edomex y otros estados este 9 de octubre

Bloqueos de trabajadores del IMSS. Foto: Cuartoscuro

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen previsto llevar a cabo diferentes bloqueos este viernes 9 de octubre de 2026 en distintos puntos del país, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex). Esto por diferentes exigencias, pero principalmente para pedir un aumento salarial del 10%.

¿Dónde realizarán bloqueos los trabajadores del IMSS?

A través de redes sociales, los trabajadores del IMSS compartieron varias convocatorias para realizar bloqueos en varios puntos del país, principalmente en vialidades de la CDMX y en el Edomex.

Estos son algunos de los bloqueos que se contemplan para este día:

CDMX

Avenida Paseo de la Reforma

Avenida Bucareli

Eje 1 Poniente

Avenida Chapultepec

Circuito Interior (La Raza)

Eje 1 Norte

Estado de México

Tecámac (Hospital General Regional 200)

Avenida José López Portillo

Carretera México-Pachuca

Avenida Gustavo Baz (Clínica 72)

Periférico Norte

Avenida Central

Por esta razón, se recomienda a las y los automovilistas tomar en cuenta estas movilizaciones y considerar alternativas viales, ya que se esperan cierres completos o parciales, lo que provocará retrasos de varios minutos u horas.

También los usuarios de transporte público deberán tomar en cuenta estos bloqueos de trabajadores del IMSS, pues las manifestaciones igual podrían afectar diferentes rutas, tanto del Metrobús como del Mexibús.

Manifestaciones en estados de México

Valle de Toluca

Trabajadores del IMSS en el Valle de Toluca se sumaron a las protestas nacionales para exigir un aumento salarial digno, una reestructuración laboral y que el incremento aprobado sea sometido a votación de la base el próximo 14 de octubre.

Además, denunciaron desabasto de insumos y medicamentos por la falta de pago a proveedores, situación que afecta la atención a los pacientes. Ante la falta de respuesta, exigieron al Gobierno federal instalar mesas de diálogo y atender las demandas del personal de salud.

Foto: Carlos Vera

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Los trabajadores del IIMSS llevan a cabo bloqueos en las principales vialidades de la CDMX y el Estado de México tras declararse en paro nacional, luego de siete horas de negociaciones con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Esto porque rechazan el aumento salarial de 2.9% negociado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y exigen un incremento del 10%, así como la realización de un congreso nacional.

Además, los empleados del sector salud se oponen a la consulta programada para el 14 de octubre, en la que se votará la propuesta salarial.

Sobre las movilizaciones, los trabajadores señalaron que el paro nacional y bloqueos no deberán afectar los servicios esenciales. Por ello, las áreas de urgencias, hospitalización, unidades de cuidados intensivos y quirófanos deberán seguir operando.

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