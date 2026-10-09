Nueva riña en penal de Mazatlán deja dos reos muertos; suman 12 fallecidos en dos días

Penal de Mazatlán. Foto: Cuartoscuro

Una nueva riña al interior del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, dejó este viernes 9 de octubre dos personas privadas de la libertad sin vida, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP). Con este nuevo hecho, el número de fallecidos en el penal ascendió a 12 en apenas dos días.

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De acuerdo con el informe oficial, el enfrentamiento se registró en uno de los módulos del reclusorio, lo que provocó la intervención del Grupo Interinstitucional para controlar la situación y garantizar la seguridad de los demás internos y del personal que labora en las instalaciones.

El nuevo episodio de violencia ocurrió menos de 24 horas después de que el jueves 8 de octubre se registrara otra riña en el mismo centro penitenciario, con un saldo de 10 personas fallecidas y 16 lesionadas, entre las víctimas mortales hay un niño de 2 años de edad que se encontraba de visita.

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Tras lo ocurrido este viernes, la Fiscalía General del Estado (FGE) fue notificada para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las circunstancias en las que murieron los dos internos. Hasta el momento, no se han dado a conocer sus identidades ni el motivo del enfrentamiento.

La Secretaría de Seguridad Pública señaló que personal de Trabajo Social establecerá comunicación con los familiares de las víctimas para informarles sobre lo sucedido.

Asimismo, aseguró que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien y que las fuerzas de seguridad mantienen vigilancia permanente dentro y fuera del establecimiento.

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