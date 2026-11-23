Las Chivas derrotaron a Cruz Azul en el Akron | Imago7

Las Chivas volvieron a probar las mieles del liderato en el fútbol mexicano para enfrentar una Liguilla. El Guadalajara derrotó 1-0 a Cruz Azul en el Estadio Akron, en duelo correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX, con lo que le arrebató la cima de la tabla general previo a la fase final, algo que no lograba desde hace 15 años, en el ya lejano Apertura 2011.

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