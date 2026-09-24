México tendrá su primer Mundial UCI de Mountain Bike Marathon: Puebla será sede en 2029

Su primer Mundial de Mountain Bike Marathon. Foto: Shutterstock / Ilustrativa

México tendrá por primera vez un Campeonato Mundial UCI de Mountain Bike Marathon (XCM), la Unión Ciclista Internacional (UCI) confirmó que Atlixco, Puebla, será la sede de la edición de 2029, en una designación anunciada durante el Congreso del organismo en Montreal, Canadá.

La competencia representará el primer Mundial UCI de esta especialidad que se realiza en territorio mexicano.

El país ya fue sede del Campeonato Mundial de Paraciclismo en Pista de 2014, celebrado en Aguascalientes, por lo que no se trata del primer Mundial de ciclismo de cualquier modalidad en México.

¡Y PUEBLA SERÁ LA SEDE! 🇲🇽🏆



Atlixco, Puebla, será sede en 2029 del Campeonato Mundial de Mountain Bike Marathon, un hecho histórico para el ciclismo mexicano y una nueva oportunidad para poner al país en el mapa de esta disciplina. pic.twitter.com/7Cm0aPv6oT — Claro Sports (@ClaroSports) September 24, 2026

¿Qué es el Mountain Bike Marathon?

El Mountain Bike Marathon, conocido como XCM, es una modalidad de ciclismo de montaña de larga distancia que combina resistencia, capacidad técnica y estrategia.

De acuerdo con la UCI, los recorridos de esta disciplina pueden tener entre 60 y 160 kilómetros, dependiendo de la categoría y del trazado.

Las pruebas se desarrollan sobre terrenos naturales y pueden incluir diferentes superficies, ascensos y descensos.

En los últimos Campeonatos Mundiales, las distancias de las pruebas Elite han rondado entre los 96 y 125 kilómetros.

Por ejemplo, el Mundial de 2025 tuvo un recorrido de 125 kilómetros y alrededor de 5 mil metros de desnivel acumulado.

Los ciclistas necesitan mantener un ritmo durante varias horas y administrar su esfuerzo para enfrentar tanto los tramos de resistencia como las zonas técnicas del recorrido.

Atlixco recibirá el Mundial de Mountain Bike Marathon 2029

La elección de Atlixco también tiene como antecedente la experiencia de la región en el ciclismo de montaña.

En Metepec, localidad perteneciente al municipio de Atlixco, se realiza la Popobike Marathon Bike International, una competencia de larga distancia con tradición en el calendario de MTB.

Sin embargo, la UCI todavía no ha informado cuál será el recorrido oficial del Campeonato Mundial de 2029, por lo que tampoco está confirmado que la competencia utilice alguna de las rutas de la Popobike.

Tampoco se han anunciado las fechas exactas del Mundial en Puebla.

¿Qué cambiará en el Mundial de 2029?

La edición de Atlixco tendrá además un cambio en el formato del Campeonato Mundial de Mountain Bike Marathon.

La UCI estableció que, a partir de 2029, las categorías Elite y Masters formarán parte de manera permanente del mismo programa del Mundial de XCM. La decisión busca que ambas categorías tengan presencia en la misma sede y dentro del mismo campeonato.

Los campeones mundiales de la especialidad reciben el tradicional maillot arcoíris, distintivo que identifica durante un año a los ganadores de los Campeonatos Mundiales UCI.

El Mundial de Mountain Bike Marathon se disputa desde 2003, cuando la primera edición se realizó en Lugano, Suiza.

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