PVEM propone limitar extranjeros y recuperar ascenso en Liga MX

Toluca v Santos Laguna – Torneo Apertura 2026 Liga MX. Getty



La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado prepara una propuesta para modificar reglas del futbol mexicano, con el objetivo de dar mayor espacio a jugadores nacionales. El coordinador de los senadores del Verde, Manuel Velasco Coello, adelantó este 22 de septiembre que buscarán reducir el cupo de futbolistas no formados en México.

Velasco también cuestionó el esquema de competencia que impide el ascenso y descenso entre la Liga MX y la Liga de Expansión. De acuerdo con las declaraciones proporcionadas a Uno TV, el legislador señaló que integrantes de su bancada trabajan en una propuesta relacionada con ambos temas.

PVEM propone limitar extranjeros en el futbol mexicano

El coordinador parlamentario sostuvo que una reducción en el número de jugadores extranjeros permitiría abrir más oportunidades para futbolistas mexicanos dentro de los clubes.

“Compañeras y compañeros del Partido Verde quieren hacer una propuesta para que también se limite el cupo de extranjeros que ha venido aumentando para que sean más mexicanos los que puedan tener mayor participación”.

Actualmente, la regulación de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) utiliza el concepto de Jugadores No Formados en México (NFM). En la normativa correspondiente a la temporada 2026-2027 se contempla un máximo de nueve jugadores NFM registrados en el club de Liga MX.

Velasco no detalló durante estas declaraciones cuál sería el nuevo límite que plantearía el PVEM ni los artículos que buscarían modificar. Tampoco precisó cuándo sería presentada formalmente la iniciativa.

La propuesta anunciada tendría como eje aumentar las posibilidades para que futbolistas nacionales tengan minutos y espacios en los equipos profesionales.

Manuel Velasco critica falta de ascenso y descenso

Otro de los puntos señalados por el senador fue el actual sistema de competencia. Velasco recordó el caso de Cafetaleros de Tapachula, equipo que ganó deportivamente el derecho a buscar un lugar en Primera División, pero que no consiguió llegar al máximo circuito.

“Yo recuerdo cuando los Cafetaleros de Tapachula quedaron campeones de la liga de ascenso y no pudieron ascender a la primera división, hubo una gran frustración de la afición pero sobre todo del sistema de competencia”.

El tema sigue vigente en el Senado. Apenas el 21 de septiembre se realizó el conversatorio “Fuera de lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y el descenso en el futbol?”, en el que legisladores analizaron el impacto del actual modelo sobre equipos y ciudades sin presencia en Primera División.

La FMF mantiene publicados para la temporada 2026-2027 los reglamentos correspondientes tanto a la Liga MX como a la Liga de Expansión MX.

¿Qué busca cambiar el PVEM en el futbol mexicano?

Hasta ahora, el planteamiento adelantado por Manuel Velasco se concentra en dos puntos:

Reducir el número permitido de jugadores no formados en México.

Abrir la discusión sobre el sistema de ascenso y descenso en el futbol profesional.

El anuncio todavía se encuentra en una etapa previa a la presentación formal de una iniciativa. Por ello, falta conocer qué leyes buscaría reformar el Partido Verde y qué facultades tendrían las autoridades frente a reglamentos internos de la Federación Mexicana de Futbol.

Velasco indicó que la intención de su grupo parlamentario es dar mayor participación al talento mexicano y revisar un modelo de competencia que, desde su perspectiva, ha generado afectaciones a equipos y aficiones que buscan llegar a la máxima categoría por sus resultados deportivos.