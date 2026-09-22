Messi lucirá camiseta especial en su último partido con Argentina

Lionel Messi usará una camiseta especial. Foto: AFP

Lionel Messi se prepara para disputar su último partido con la Selección Argentina y lo hará con una camiseta especial para una noche que marcará el cierre de su etapa con la Albiceleste.

El delantero del Inter Miami enfrentará a Benín el próximo 6 de octubre, en el Estadio Monumental de River Plate, en lo que será su despedida del combinado argentino ante su público.

Así será la camiseta que usará Messi

Para este encuentro, Adidas, marca encargada de vestir a la Selección Argentina, preparó una camiseta conmemorativa para Messi.

El jersey mantiene las tradicionales franjas celestes y blancas, pero incorpora detalles dorados con la silueta del Sol de Mayo, uno de los símbolos de la bandera argentina.

🚨🇦🇷 ¡UNA CAMISETA ESPECIAL PARA EL ÚLTIMO BAILE DEL GOAT!



Leo Messi vestirá un jersey conmemorativo el próximo 6 de octubre, cuando dispute su partido final con la Selección Argentina. 🥹🔟

Una camiseta para una noche que promete ser inolvidable: la última vez del ‘10’… pic.twitter.com/4vBVCUjU8i — Claro Sports (@ClaroSports) September 22, 2026

El propio Messi mostró la indumentaria a través de sus redes sociales y acompañó las imágenes con el mensaje:

“Último partido… Una camiseta para toda la vida”.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Adidas pondrá esta camiseta a la venta para los aficionados o si se trata de una pieza creada exclusivamente para Messi.

¿Cuándo será el último partido de Messi con Argentina?

Messi forma parte de la convocatoria para una serie de encuentros amistosos de Argentina. Sin embargo, el partido contra Benín, programado para el 6 de octubre, será el último del capitán con la Albiceleste.

Antes de ese compromiso, Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre y a Burkina Faso el 3 de octubre.

El duelo contra Benín tendrá como escenario el Monumental de River Plate, donde Messi recibirá un homenaje por su trayectoria con la selección.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Messi?

Las entradas para el partido estarán disponibles a partir de este martes 22 de septiembre y tendrán diferentes precios de acuerdo con la categoría; los costos van de los mil a los 5 mil pesos mexicanos.

El cierre de una etapa con Argentina

Messi pondrá fin a su carrera internacional después de una etapa histórica con la Selección Argentina, con la que conquistó títulos como la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Aunque dejará de jugar con la Albiceleste, el argentino continuará su carrera a nivel de clubes con el Inter Miami.

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