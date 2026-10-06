Cristiano Ronaldo explica su salida de Portugal: “Cuando no cumplen su palabra, no tengo cabida allí”

Cristiano Ronaldo da su versión por la polémica con Portugal. Foto: AFP

Cristiano Ronaldo rompió el silencio sobre su salida de la concentración de la Selección de Portugal y explicó, en primera persona, qué ocurrió con el entrenador Jorge Jesús.

A través de un extenso comunicado, el delantero aseguró que su decisión estuvo relacionada con dos promesas que, según su versión, el seleccionador portugués no cumplió.

Primero, cuando le pidió que calentara ante Noruega pese a que inicialmente no estaba contemplado que jugara; y después, cuando presuntamente acordó explicar públicamente lo ocurrido y asumir el error.

Ronaldo también reconoció que abandonar la concentración fue una decisión equivocada, pidió disculpas a sus compañeros y aficionados y aceptó que la Federación Portuguesa de Fútbol pueda sancionarlo.

Cristiano Ronaldo pensaba retirarse de Portugal

El portugués reveló que, después del Mundial 2026, incluso había preparado una carta para despedirse de la Selección de Portugal.

Sin embargo, durante el vuelo de regreso desde Estados Unidos, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol le pidió que reconsiderara su decisión y continuara con el equipo.

Ronaldo también contó que el presidente le preguntó su opinión sobre el entrenador que estaba considerando para dirigir a Portugal. El atacante aseguró que respaldó la elección de Jorge Jesús.

“Fue la decisión correcta, como lo demuestran los resultados”, señaló.

Posteriormente, Ronaldo se reunió con Jesús, quien, de acuerdo con el futbolista, le explicó que contaba con él y que su presencia era importante para su proyecto.

En aquella conversación, según el delantero, acordaron un plan para administrar sus minutos con la Selección.

¿Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús?

Ronaldo explicó que inicialmente Jesús le propuso no viajar con Portugal para algunos partidos y quedarse en el país para después reincorporarse al equipo.

El delantero rechazó la propuesta porque consideró que no sería un buen ejemplo como capitán.

De acuerdo con su versión, ambos llegaron entonces a un acuerdo diferente sobre su participación durante la concentración.

El problema llegó durante el partido contra Noruega, Cristiano explicó que ese encuentro no estaba contemplado dentro de su plan de recuperación física.

Sin embargo, durante la comida, un integrante del cuerpo técnico le comunicó que Jorge Jesús quería hablar con él.

“Para mi total sorpresa, me preguntó si estaba en condiciones de jugar 30 minutos”, relató.

Ronaldo aceptó cambiar sus planes y aseguró que el entrenador le indicó que debía estar preparado porque jugaría media hora, pero eso nunca ocurrió.

“El resto es historia. Calenté desde el descanso, vi pasar los minutos y no me llamaron. El entrenador no había cumplido su palabra”, afirmó.

El portugués reconoció que después del partido tampoco se acercó a saludar a los aficionados.

“No fui a saludar a los aficionados. Un error del que soy totalmente responsable y que no debería haber ocurrido”, admitió.

También pidió disculpas a los seguidores portugueses y a quienes viajaron para verlo.

La segunda promesa que, según Cristiano, no se cumplió

Dos días después del partido, Ronaldo sostuvo una reunión con Jorge Jesús y Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr, quien había estado presente en conversaciones anteriores entre el jugador y el entrenador.

Según Cristiano, durante aquella reunión se acordó una forma de terminar con la polémica.

El delantero aseguró que Jesús se comprometió a explicar en conferencia de prensa que Ronaldo nunca había exigido jugar, que el plan de participación había sido propuesto por el propio entrenador y que había sido un error mandarlo a calentar para después no utilizarlo.

Incluso, afirmó que el técnico reconocería que no volvería a repetir esa situación. Ronaldo aseguró que ambos terminaron la reunión con un abrazo y con el compromiso de dejar atrás el problema.

Sin embargo, el portugués consideró que la conferencia de prensa posterior no cumplió con lo acordado.

“La conferencia fue exactamente como se esperaba: la actitud no tenía nada que ver con nuestra reunión”, señaló.

Según su versión, escuchó “expresiones y agresividad” que no había percibido durante la conversación privada.

“Era la segunda vez que rompía mi palabra”, afirmó Ronaldo.

Fue entonces cuando decidió abandonar la concentración.

Cristiano Ronaldo acepta una posible sanción

El delantero reconoció que irse del equipo sin autorización fue un error y asumió toda la responsabilidad.

“También les debo una disculpa a mis compañeros de Selección por haber abandonado el campamento de entrenamiento”, escribió.

Ronaldo incluso pidió que la Federación Portuguesa de Fútbol valore y sancione su comportamiento.

“Considero que la sanción no debe atenuarse. No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso constituye un factor agravante”, aseguró.

El portugués insistió en que su decisión estuvo relacionada con la pérdida de confianza en el entrenador.

“Respeto la decisión, y cuando no cumplen su palabra, siento que no tengo cabida allí”, sentenció.

Cristiano Ronaldo no se retira de Portugal

Pese a la polémica, el atacante dejó claro que no considera terminada su etapa con la Selección de Portugal.

Ronaldo aseguró que habrá tiempo para disputar uno o más partidos de despedida, pero aclaró que actualmente su intención es seguir compitiendo.

“Cuando pienso en la selección nacional, lo que realmente me viene a la mente es la competición”, explicó.

También recordó que incluso después de conocer la muerte de su padre decidió permanecer concentrado con Portugal para disputar el siguiente partido.

Finalmente, dejó abierta la puerta para volver a la selección una vez que cumpla la sanción que pueda imponerle la Federación.

“Si estoy en buena forma física, jugando para mi club y, con suerte, marcando goles, después de cumplir la suspensión que se me impondrá, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta ahora, para competir y ganar con nuestra Selección Nacional”, afirmó.

Cristiano cerró su comunicado con la frase:

“Esta es, créanme, la verdad más pura”.

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