Papa León XIV vuelve al papamóvil tras cirugía por cáncer de pulmón; agradece las oraciones

Foto: Reuters

El Papa León XIV regresó a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, donde saludó a peregrinos y bendijo a bebés desde el papamóvil, ocho días después de someterse a una cirugía para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho. Durante su primera audiencia general desde la operación, agradeció el apoyo y las oraciones recibidas.

El Pontífice, de 71 años, recorrió la plaza al aire libre, sonrió y se detuvo para hablar con algunos asistentes este miércoles 21 de octubre. La audiencia retomó su formato habitual y duró alrededor de 50 minutos.

“Lo primero que quiero decirles es gracias por el apoyo y las oraciones”, expresó al comenzar el encuentro, sin referirse específicamente a su estado de salud.

Ante los vítores de los peregrinos, el Papa también llamó a renovar la confianza en la bondad y la misericordia de Dios.

Papa León XIV retoma sus actividades tras cirugía de pulmón

La audiencia de este miércoles fue la primera que encabezó el Papa desde el 7 de octubre. Las multitudes comenzaron a reunirse horas antes del inicio, previsto para las 9:45 de la mañana, pese al cielo gris y la llovizna.

Después de recorrer la Plaza de San Pedro en el papamóvil, el Pontífice ofreció un sermón en italiano. El principal cambio respecto a encuentros anteriores fue que dio saludos breves en siete idiomas, en lugar de nueve.

El regreso ocurre después de que León XIV se sometiera a una cirugía el 13 de octubre. El Pontífice fue diagnosticado con adenocarcinoma de pulmón, descrito en la información médica citada como la forma más común de cáncer pulmonar.

Los médicos informaron que la operación concluyó con éxito y sin complicaciones. Sin embargo, no han revelado el tamaño del tumor ni si la enfermedad se había extendido a los ganglios linfáticos cercanos, datos que son importantes para determinar el pronóstico.

¿Qué se sabe de la agenda del Papa León XIV?

El Vaticano no ha dado detalles de la agenda del Papa más allá de las actividades de este miércoles, por lo que todavía no está claro cómo retomará sus compromisos durante la recuperación.

Entre los próximos eventos está un viaje a Uruguay, Argentina y Perú, programado del 6 al 17 de noviembre. La gira figura entre los desplazamientos más intensos organizados para un líder católico en décadas, pero aún no se ha confirmado si se realizará conforme a lo previsto.

El cirujano principal del Pontífice señaló que podría recuperarse por completo a tiempo para el viaje. Por su parte, el secretario de Estado del Vaticano indicó que podría ser necesario ajustar el ritmo de su agenda para favorecer la recuperación.

Por ahora, el regreso a la Plaza de San Pedro marca una reanudación gradual de sus actividades públicas, mientras se mantiene la incertidumbre sobre el calendario de las próximas semanas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.