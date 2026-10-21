Alcalde de Leonardo Bravo niega atentado en su contra tras balacera en Chichihualco

Alcalde de Leonardo Bravo aclara rumores de supuesto atentado. Foto: Pexels

El presidente municipal de Leonardo Bravo, Guerrero, Leonardo Maldonado Zúñiga, negó haber sido víctima de un atentado en Chichihualco la tarde de este martes. A través de una transmisión en vivo en su perfil de Facebook, aseguró que se encuentra bien y resguardado en su domicilio.

¿Qué ocurrió en Chichihualco, Guerrero?

De acuerdo con lo informado por el alcalde, durante el despliegue de seguridad se registraron disparos en las inmediaciones de su domicilio. Ante la presencia de las corporaciones policiacas, los hombres armados huyeron y abandonaron una camioneta blindada y armas largas.

En las acciones participaron elementos de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes apoyaron las labores de seguridad en la zona.

Los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), según la información proporcionada sobre los hechos.

“Estoy bien”: alcalde pide no difundir rumores

Durante su transmisión en redes sociales, Leonardo Maldonado Zúñiga rechazó las versiones que señalaban que había sido blanco de un ataque y pidió a la población no dejarse llevar por rumores que, hasta ese momento, no contaban con información confirmada.

El edil también hizo referencia a la presencia y los patrullajes de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno en el municipio.

Asimismo, indicó que no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas tras el intercambio de disparos. Sin embargo, no precisó si hubo personas detenidas por estos hechos.

Gobierno descarta ataque directo contra el alcalde

La información difundida por las autoridades estatales apunta a que el altercado en Chichihualco no tuvo como objetivo al presidente municipal. No obstante, se confirmó la presencia de civiles armados, el intercambio de disparos y el aseguramiento de una camioneta blindada y armas largas.

Las investigaciones correspondientes deberán esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y determinar si hubo personas involucradas que deban responder ante las autoridades.

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