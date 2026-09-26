Feria de San Francisco 2026: música, comida, artesanías y espectáculos llegan a Pachuca

La Feria de San Francisco 2026 se realiza en Pachuca hasta el 18 de octubre.

La Feria de San Francisco 2026 ya comenzó en Hidalgo. El gobernador Julio Menchaca inauguró esta edición, que estará abierta del 24 de septiembre al 18 de octubre con música, comida, artesanías y actividades para toda la familia.

Durante casi un mes, la feria recibirá a visitantes con espectáculos, propuestas gastronómicas, venta de productos artesanales y diferentes opciones de entretenimiento.

¿Qué habrá en la Feria de San Francisco 2026?

Entre los principales atractivos están el Teatro del Pueblo, un espectáculo de patinaje sobre hielo, circo y una amplia oferta de comida y artesanías.

Uno de los espacios que tendrá mayor presencia será el Pabellón Artesanal, donde participarán artesanas y artesanos de 53 municipios de Hidalgo.

La techumbre de este pabellón fue remodelada con una inversión de 6 millones 530 mil pesos, con el objetivo de mejorar el espacio donde se exhiben y venden los productos.

Artesanías y gastronomía, entre los atractivos

La Feria de San Francisco 2026 permanecerá abierta hasta el próximo 18 de octubre.

Durante la inauguración, Julio Menchaca señaló que la feria ha crecido y que también sirve como escaparate para mostrar la riqueza cultural y productiva del estado.

Ricardo Gómez Moreno, secretario de Bienestar e Inclusión Social, explicó que el Pabellón Artesanal permitirá que productores de distintas regiones tengan mejores espacios para vender sus piezas.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Elizabeth Quintanar Gómez, invitó a las familias a recorrer la feria y disfrutar de sus espectáculos, comida y actividades.

La Feria de San Francisco 2026 se realiza en Pachuca

Pachuca espera visitantes durante casi un mes

La Feria de San Francisco 2026 se realiza en Pachuca y permanecerá abierta hasta el próximo 18 de octubre.

El presidente municipal, Jorge Alberto Reyes Hernández, señaló que la llegada de visitantes también representa una oportunidad para comercios y prestadores de servicios durante las semanas que dura la feria.

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