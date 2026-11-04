Muere Carlos Albert Llorente, exfutbolista y comentarista deportivo, a los 83 años

Foto: Cuartoscuro

Carlos Albert Llorente, exfutbolista y comentarista deportivo, falleció a los 83 años, de acuerdo con reportes difundidos por medios de comunicación durante la tarde de este martes 3 de noviembre de 2026.

Al momento, no se ha dado a conocer la causa de su fallecimiento, así como algún mensaje por parte de sus familiares.

El mundo deportivo da el último adiós a Carlos Albert Llorente

Raúl Orvañanos, también comentarista deportivo, también compartió la noticia a través de su cuenta de X, donde expresó sus condolencias a familiares y amigos del exdefensa central del Club Necaxa.

“Con tristeza me entero del fallecimiento de Carlos Albert. Un gran compañero y amigo con quien tuve el honor de compartir cuadro. Le doy el pésame a toda su familia y amigos, les deseo pronta resignación”, escribió el comentarista deportivo.

Con tristeza me entero del fallecimiento de Carlos Albert. Un gran compañero y amigo con quien tuve el honor de compartir cuadro.



Le doy el pésame a toda su familia y amigos, les deseo pronta resignación.



QEPD Carlos Albert. — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) November 4, 2026

Por su parte, el periodista Pepe Cárdenas también informó del fallecimiento de Carlos Albert, a quien recordó por su labor periodística, a través de su programa de radio.

“Y con sorpresa y al mismo tiempo con tristeza, le informo que murió un muy querido compañero de largos años en la carrera profesional periodística, el especializado en deportes, me refiero a Carlos Albert, quien fue jugador del Necaxa. El muy querido Carlos Albert, controversial, siempre, acaba de llegar esa información”, mencionó.

Enrique Beas, reconocido periodista deportivo, también dedicó un mensaje para Carlos Albert, a quien reconoció como “una voz fuerte y necesaria”.

“Nos ha dejado uno de los más grandes periodistas deportivos que ha dado este país. Un luchador en toda la extensión de la palabra”, escribió.

Nos ha dejado uno de los más grandes periodistas deportivos que ha dado este país. Un luchador en toda la extensión de la palabra. Una voz fuerte y necesaria. Descansa en paz y vuela muy alto querido Carlos Albert.

Gracias por todo. — Enrique Beas (@EnriqueVonBeas) November 4, 2026

Por su parte, David Faitelson lo recordó como un gran ser humano, además de que envió un abrazo a sus familiares.

“Me acaban de informar de la triste noticia del fallecimiento de Carlos Albert. Un gran ser humano del cual aprendí muchísimo en mis primeros años en televisión. Quiero mandarle un gran abrazo a su familia”, reconoció el periodista deportivo.

Me acaban de informar de la triste noticia del fallecimiento de Carlos Albert. Un gran ser humano del cual aprendí muchísimo en mis primeros años en televisión. Quiero mandarle un gran abrazo a su familia. QEPD. — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 4, 2026

Mientras que Francisco Javier González, director del Consejo Editorial de TUDN, recordó el paso de Carlos Albert acompañado de una fotografía que data de cuando formaba parte de DeporTV.

“Recibo con profunda pena la noticia del fallecimiento de Carlos Albert. Colega, amigo, consejero de muchos cuando iniciamos en esto. Guerrero implacable, valiente dentro y fuera de la cancha. Descanse en paz. A su esposa Guille, a sus hijos Barbara y Carlitos, un abrazo lleno de recuerdos. Como los de aquel equipo imbatible de los 80”, mencionó en su cuenta de X.

Recibo con profunda pena la noticia del fallecimiento de Carlos Albert. Colega, amigo, consejero de muchos cuando iniciamos en esto. Guerrero implacable, valiente dentro y fuera de la cancha. Descanse en paz. A su esposa Guille, a sus hijos Barbara y Carlitos, un abrazo lleno de… pic.twitter.com/7HJ0wmnUcq — Fco Javier González (@FJG_TD) November 4, 2026

José Ramón Fernández fue otro de los comentaristas deportivos que le dio un último adiós al exfutbolista, a quien recordó como un “amigo y compañero de tantos años de trabajo”.

“Te vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni callar. De esos periodistas que honran esta profesión y dejan huella por su congruencia y credibilidad”, expresó.

Estoy muy triste, mi querido Carlos Albert, amigo y compañero de tantos años de trabajo, tantos recuerdos y anécdotas juntos, años felices.



Te vas vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni… pic.twitter.com/EG3znFhtee — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 4, 2026

¿Quién era Carlos Albert?

Nacido el 10 de julio de 1943, en la Ciudad de México (CDMX), Carlos Albert Llorente comenzó su carrera en el futbol profesional como defensa central del Necaxa, equipo en el que jugó de 1961 a 1971.

Durante esos años también representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y formó parte de la selección que ganó el campeonato de los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967.

En el conjunto necaxista compartió la línea defensiva con el argentino Pedro Dellacha y, posteriormente, hizo pareja con el uruguayo Francisco Majewski.

Su etapa como jugador terminó en 1971, cuando el club cambió de propietarios y adoptó el nombre de Atlético Español. Albert optó por retirarse ante las nuevas condiciones de contratación.

Años después comenzó su camino en los medios de comunicación. En 1978 participó como narrador en la cobertura del Mundial de Argentina, una etapa en la que aprovechó su experiencia en las canchas para analizar y explicar el futbol desde la televisión y la radio.

José Ramón Fernández fue una de las figuras que impulsó su desarrollo como comentarista y promovió la incorporación de comunicadores con experiencia como deportistas.

De acuerdo con Luis Villicaña, quien trabajó con él, Fernández buscaba que quienes analizaban las distintas disciplinas también tuvieran conocimiento de lo que ocurría dentro del terreno de juego.

Después de casi cinco décadas ligado al deporte, Carlos Albert anunció su retiro de los medios el 29 de octubre de 2021. En aquel mensaje agradeció a las personas que lo acompañaron durante su trayectoria y reconoció la importancia de compartir el camino profesional con otros periodistas.

“Nadie puede caminar por estos senderos por sí solo, es indispensable caminar en compañía para crecer. Por eso me considero un privilegiado, por haber podido transitar por estos caminos tan hostiles y competidos de la mano de los mejores y más reconocidos periodistas de esta época”, expresó.

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