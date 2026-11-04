Demócratas logran primeros triunfos en elecciones de medio mandato en EE. UU.

Se llevan a cabo elecciones en EE. UU.. Foto: AFP

Los demócratas consiguieron sus primeras victorias este martes 3 de noviembre en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, con triunfos en Carolina del Norte y Georgia, mientras continúa el conteo de votos que definirá el control del Congreso y el rumbo de la segunda mitad de la presidencia de Donald Trump.

La oposición busca recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes y arrebatar a los republicanos el control del Senado. Los resultados preliminares muestran avances demócratas, aunque todavía no está definido qué partido controlará ambas cámaras.

¿Dónde ganaron los demócratas en las elecciones de Estados Unidos?

De acuerdo con los primeros resultados reportados por la agencia AFP, los demócratas lograron victorias en dos estados:

Carolina del Norte: Roy Cooper consiguió un triunfo que representa un primer avance para los demócratas en su intento por recuperar el Senado.

consiguió un triunfo que representa un primer avance para los demócratas en su intento por recuperar el Senado. Georgia: Jon Ossoff logró conservar su escaño en el Senado.

En Florida, los republicanos mantenían posiciones, aunque con resultados más ajustados de lo habitual.

Los demócratas también tenían expectativas de conseguir victorias en estados tradicionalmente conservadores, como Texas, Ohio y Kansas, donde las encuestas mostraban escenarios competitivos.

¿Qué está en juego en las elecciones de medio mandato de EU?

En estas elecciones se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 lugares del Senado.

Para conseguir la mayoría en el Senado, los demócratas necesitan ganar cuatro escaños adicionales.

El resultado determinará la capacidad del presidente Donald Trump para impulsar su agenda legislativa durante los próximos dos años.

Ante la posibilidad de enfrentar un Congreso controlado por la oposición, Trump aseguró que está dispuesto a convertirse en “Mr. Veto”, es decir, utilizar su facultad presidencial para bloquear iniciativas legislativas.

Por su parte, los demócratas han planteado abrir investigaciones sobre Trump, su Gobierno y su familia, además de revisar nombramientos y recursos destinados a la guerra en Irán.

¿Qué preocupa a los votantes estadounidenses?

La economía y el costo de la vida estuvieron entre las principales preocupaciones de los ciudadanos durante la campaña electoral.

En Atlanta, Gracie Surface, una enfermera que votó por el demócrata Jon Ossoff, explicó a AFP su postura:

“Necesitamos sangre nueva”.

En contraste, Maru Restrepo, una votante republicana de 70 años y origen colombiano, expresó en Miami su rechazo al Partido Demócrata:

“Los demócratas eran decentes en el pasado pero se volvieron muy socialistas, comunistas, no los quiero”.

La participación de los votantes hispanos también fue uno de los puntos de atención.

Según el centro de estudios Pew, el 53% de los votantes hispanos se declaró extremadamente motivado para acudir a las urnas, frente al 41% registrado cuatro años antes.

¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos?

La jornada electoral transcurrió mayormente sin incidentes, aunque se reportaron problemas con algunas máquinas de votación en un condado del estado de Nueva York.

El Departamento de Justicia desplegó alrededor de mil observadores electorales para vigilar el proceso.

Además de elegir a los integrantes del Congreso, los estadounidenses votaron para renovar 36 gubernaturas estatales y participar en distintos referéndums.

El conteo continúa y los resultados definitivos podrían tardar varios días, especialmente en los estados donde las votaciones están más cerradas.

Por ahora, los primeros triunfos demócratas no determinan todavía qué partido tendrá la mayoría en el Congreso.