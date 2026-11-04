“Será Viral” | Cuauhtémoc Cárdenas: ¿qué cambió en la democracia mexicana?

La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, a los 92 años, deja una pregunta sobre el futuro de la democracia mexicana: ¿qué tanto cambió el país gracias a su movimiento?

Tres veces candidato presidencial, fundador del PRD y primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular, Cárdenas fue una figura clave en la transformación política del país, particularmente después de la movilización de 1988.

En Será Viral, Joel Ortega Juárez y José Antonio Crespo analizan su trayectoria, sus aportaciones a la democracia, los momentos que marcaron su carrera y el legado político que deja a las nuevas generaciones.

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