Muere corredora de 24 años tras colapsar en Maratón de Nueva York

Tragedia en el Maratón de Nueva York. Foto: Getty Images

La corredora Rachel Apa murió el pasado domingo 1 de noviembre después de colapsar durante el Maratón de Nueva York 2026, cuando estaba a 3.2 kilómetros de llegar a la meta.

La joven participaba por primera vez en esta competencia y había entrenado durante meses para completar los 42.195 kilómetros. Además, corría para recaudar fondos para la Parkinson’s Foundation, en memoria de su abuelo, quien falleció a causa de esta enfermedad en 2022.

Rachel Apa, a former Division I field hockey player at Bucknell University, collapsed in Central Park about two miles from the finish while running the NYC Marathon. Her father says she was texting him shortly before she collapsed.



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El incidente ocurrió cerca del kilómetro 38 de la carrera, en Central Park, de acuerdo con información del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), los servicios de emergencia trasladaron a Rachel al Hospital Mount Sinai en estado crítico.

Su padre, Steve Apa, informó a NBC News que los médicos les comunicaron que su hija había muerto por rabdomiólisis, una condición que provoca la descomposición de las fibras musculares y puede ocasionar daños en órganos como los riñones.

La joven falleció ese mismo domingo a las 21:40 horas, después de que el personal médico intentara salvarle la vida durante varias horas.

¿Qué pasó con Rachel Apa durante el Maratón de Nueva York?

Rachel era una deportista que había practicado hockey sobre césped a nivel universitario, formó parte del equipo de Bucknell University durante cuatro años y posteriormente comenzó un programa de maestría en Charleston Southern University, en Carolina del Sur.

Su padre, quien permaneció en Pensilvania durante la competencia, siguió el recorrido de su hija mediante una aplicación de seguimiento del maratón y mantuvo contacto con ella a través de mensajes de texto.

De acuerdo con el relato de Steve Apa a NBC News, Rachel comenzó la carrera con mucho entusiasmo. Cerca de la milla nueve le escribió que se sentía muy bien y que nunca se había sentido así durante una competencia.

Su madre, Michelle Apa, también acudió a Nueva York para acompañarla y logró verla pasar sonriente alrededor de la milla 14.

Sin embargo, conforme avanzaba la carrera, los mensajes de Rachel comenzaron a cambiar. Cerca de la milla 18 escribió que sentía dolor y posteriormente volvió a enviar mensajes con la palabra “Ow” (me duele).

Su padre le pidió que bajara el ritmo y priorizara terminar la competencia, antes que intentar conseguir una marca de velocidad.

Alrededor de la milla 24, Steve notó que la ubicación de su hija había dejado de avanzar en la aplicación. Poco después, su esposa le avisó que tampoco podía localizarla. En ese punto, Rachel ya había colapsado en Central Park.

De acuerdo con New York Road Runners, organización responsable del maratón, una persona que presenció el incidente comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Posteriormente, el equipo médico de la competencia continuó con las maniobras y utilizó un desfibrilador.

Los servicios de emergencia trasladaron a la joven al Hospital Mount Sinai, donde murió horas después.

¿De qué murió Rachel Apa?

La rabdomiólisis es una afección médica grave que ocurre cuando las fibras musculares se dañan y liberan su contenido al torrente sanguíneo.

Entre las sustancias que se liberan se encuentra la mioglobina, una proteína que, en grandes cantidades, puede provocar lesiones en los riñones.

También pueden presentarse alteraciones en los niveles de electrolitos, lo que representa un riesgo para el funcionamiento del organismo.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), esta condición puede desarrollarse por diferentes motivos, entre ellos el esfuerzo físico intenso, lesiones musculares y exposición a temperaturas elevadas.

La actividad física extenuante puede provocar rabdomiólisis cuando los músculos sufren un daño importante. Por ello, también puede presentarse en deportistas y personas que realizan entrenamientos de alta intensidad.

Entre sus principales síntomas se encuentran:

Dolor muscular más intenso de lo esperado

Calambres y molestias musculares

Debilidad o cansancio extremo

Orina de color oscuro, similar al té o refresco de cola

Dificultad para completar actividades físicas habituales

El CDC advierte que los síntomas pueden aparecer horas o incluso días después de la lesión muscular. También señala que pueden confundirse con otras condiciones, como los calambres por calor o la deshidratación.

Para confirmar el diagnóstico es necesario realizar análisis de sangre que permitan medir los niveles de creatina quinasa (CK), una proteína que aumenta cuando existe daño muscular.

La rabdomiólisis requiere atención médica inmediata, ya que puede ocasionar insuficiencia renal, alteraciones cardiacas y otras complicaciones potencialmente mortales.

¿Quién era Rachel Apa, la corredora que murió en Nueva York?

Rachel Apa tenía 24 años y era originaria de Lewisberry, Pensilvania, se graduó de Bucknell University en 2024, donde estudió y formó parte del equipo universitario de hockey sobre césped.

Además de su actividad deportiva, trabajaba como gerente de producto en una empresa de componentes eléctricos y había comenzado estudios de maestría en Charleston Southern University.

La joven decidió participar en el Maratón de Nueva York para apoyar a la Parkinson’s Foundation, organización que recauda fondos para impulsar la investigación y atención de esta enfermedad.

En su página de recaudación explicó que su abuelo fue uno de sus principales referentes durante su infancia y que le enseñó a mantenerse activa, superar sus límites y aceptar nuevos desafíos.

Su abuelo murió en 2022 después de vivir con Parkinson, por lo que Rachel decidió dedicarle su primera participación en un maratón.

Tras conocerse su muerte, Bucknell University y USA Field Hockey expresaron sus condolencias a familiares y amigos.

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