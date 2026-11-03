Jesús de Miguel y otros futbolistas que fallecieron por incidentes en el terreno de juego

Futbolistas que murieron en el campo. Foto: AFP

Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, murió este martes tras recibir un fuerte golpe en un partido de la segunda división española entre Andorra y Tenerife, tras esto se suma a una lista de jugadores que han perdido la vida durante un partido de futbol o a consecuencia de incidentes ocurridos en el terreno de juego.

El jugador murió en un hospital, después de sufrir un choque con el portero del Andorra durante un encuentro disputado un día antes. Tras el impacto, permaneció inconsciente sobre el pasto y posteriormente fue trasladado al hospital, donde su estado neurológico se agravó.

Este no es el único caso, pues a lo largo de los años, otros futbolistas han sufrido desvanecimientos, problemas cardíacos y golpes durante encuentros oficiales que terminaron con consecuencias fatales.

¿Qué futbolistas han fallecido por incidentes durante un partido?

Estos son algunos de los casos registrados en el futbol internacional:

Kevin Castro (2026)

El centrocampista ofensivo portugués Quévin Castro falleció el 23 de agosto de 2026 en un hospital, después de desplomarse durante un partido de la tercera división portuguesa entre su equipo, Real Sport Clube, y Estrela da Amadora.

El futbolista había perdido el conocimiento diez minutos después del inicio del encuentro, un día antes de su fallecimiento.

Juan Izquierdo (2024)

El defensa uruguayo Juan Izquierdo sufrió un problema cardíaco el 27 de agosto de 2024, durante un partido de la Copa Libertadores entre Nacional, su equipo, y Sao Paulo, su fallecimiento fue certificado días después del incidente.

Raphael Dwamena (2023)

El delantero internacional ghanés Raphael Dwamena se desplomó el 11 de noviembre de 2023 durante un partido del campeonato de Albania, el futbolista tenía antecedentes cardíacos conocidos.

Patrick Ekeng (2016)

El centrocampista camerunés Patrick Ekeng, quien jugaba para el Dinamo de Bucarest, de la primera división rumana, falleció el 6 de mayo de 2016 en un hospital de la capital del país.

El futbolista sufrió un problema cardíaco siete minutos después de ingresar al terreno de juego durante un partido de liga.

Gregory Mertens (2015)

El defensa belga del Lokeren, Gregory Mertens, murió el 30 de abril de 2015 en un hospital de Bruselas, tres días antes había sufrido un ataque cardíaco durante un partido del equipo reserva contra el Genk.

Piermario Morosini (2012)

El centrocampista italiano del Livorno, Piermario Morosini, falleció el 14 de abril de 2012 después de sufrir un desfallecimiento durante un partido de la segunda división italiana, disputado en Pescara.

Phil O’Donnell (2007)

El centrocampista escocés Phil O’Donnell sufrió un problema cardíaco el 29 de diciembre de 2007, cuando abandonaba el terreno de juego para ser sustituido. El incidente ocurrió justo después de que marcara un gol para el Motherwell contra el Dundee, en el campeonato escocés.

Antonio Puerta (2007)

El defensa español del Sevilla FC, Antonio Puerta, falleció el 28 de agosto de 2007, tres días después de sufrir varios paros cardíacos durante un partido de liga contra el Getafe.

Primero se desmayó sobre el terreno de juego y posteriormente volvió a perder el conocimiento en los vestuarios, de acuerdo con el reporte de AFP, sufría una arritmia ventricular.

Cristiano Junior (2004)

El delantero brasileño Cristiano Junior murió el 5 de diciembre de 2004, después de chocar con el portero rival durante un partido del campeonato de India entre su equipo, Dempo, y Bangalore.

El futbolista había marcado durante el encuentro, pero posteriormente sucumbió a las lesiones en la cabeza provocadas por el impacto.

Serginho (2004)

El brasileño Serginho, jugador del Sao Caetano, se desplomó el 27 de octubre de 2004 durante un partido contra Sao Paulo. Tenía 30 años.

Su fallecimiento provocó una polémica en Brasil, luego de que la autopsia revelara que tenía una enfermedad cardíaca y que su corazón pesaba 600 gramos, aproximadamente el doble de lo normal.

El club Sao Caetano, su presidente y el médico del equipo recibieron sanciones de la justicia deportiva.

Miklos Feher (2004)

El delantero húngaro del Benfica de Lisboa, Miklos Feher, de 24 años, se desplomó el 25 de enero de 2004 durante un encuentro contra el Vitoria de Guimaraes.

Fue trasladado a un hospital, pero nunca recuperó el conocimiento, según la autopsia, el futbolista sufría una malformación cardíaca.

Marc-Vivien Foé (2003)

El camerunés Marc-Vivien Foé, de 28 años, falleció el 26 de junio de 2003 en Lyon, Francia, después de sufrir un problema cardíaco durante la semifinal de la Copa Confederaciones contra Colombia.

El futbolista, que entonces militaba en el Manchester City, se desplomó en el círculo central del estadio de Gerland, fue sometido a maniobras de reanimación cardíaca durante 45 minutos, sin una respuesta positiva.

La autopsia reveló que sufría una malformación cardíaca y que la causa de su muerte fue la rotura de un aneurisma.

Futbolistas que sobrevivieron a lesiones escalofriantes durante un partido

No todos los incidentes graves ocurridos en una cancha terminan en tragedia, algunos futbolistas protagonizaron accidentes y emergencias médicas que pusieron en riesgo su vida, pero lograron recuperarse y, en ciertos casos, regresar a las canchas.

Raúl Jiménez (2020)

El delantero mexicano sufrió una fractura de cráneo el 29 de noviembre de 2020, durante un partido entre Wolverhampton y Arsenal, en la Premier League.

Jiménez chocó de cabeza con el defensa David Luiz cuando ambos disputaban un balón aéreo. El mexicano quedó inconsciente sobre el terreno de juego y recibió atención médica durante aproximadamente 10 minutos antes de ser trasladado a un hospital, donde fue operado.

Su recuperación tomó ocho meses y tuvo que pasar por distintas evaluaciones antes de volver a entrenar con sus compañeros. El 14 de agosto de 2021 regresó a la actividad oficial con los Wolves.

Petr Čech (2006)

El entonces portero del Chelsea sufrió una fractura de cráneo el 14 de octubre de 2006, durante un partido contra el Reading.

El guardameta recibió un golpe en la cabeza con la rodilla del futbolista Stephen Hunt cuando intentaba detener una jugada, fue trasladado al hospital y sometido a una cirugía.

Tres meses después regresó a las canchas con un casco protector, que utilizó durante el resto de su carrera profesional.

Fabrice Muamba (2012)

El exmediocampista del Bolton Wanderers se desplomó el 17 de marzo de 2012 durante un partido de la FA Cup contra el Tottenham.

Muamba sufrió un paro cardíaco y los servicios médicos tuvieron que realizar maniobras de reanimación sobre el terreno de juego. Los especialistas intentaron reanimarlo durante varios minutos antes de trasladarlo a un hospital de Londres.

El futbolista logró sobrevivir, pero el incidente marcó el final de su carrera profesional.

Christian Eriksen (2021)

El mediocampista danés Christian Eriksen protagonizó uno de los momentos más impactantes de la Eurocopa 2020, disputada en 2021.

Eriksen se desplomó una segunda vez el pasado mes de junio en el juego entre Dinamarca y Ucrania.

Christian Eriksen se tocó el pecho antes de caer al pasto y después de recibir atención médica en el lugar, pudo ponerse de nuevo en pie y montó en una ambulancia por sus propios medios.

#Fútbol2Day – 🇩🇰



Christian Eriksen tuvo un nuevo desvanecimiento con Dinamarca, provocando la suspensión del encuentro, que los daneses ganaban 2-1 ante Ucrania.



La Federación Danesa confirmó que está consciente, estable y bajo observación médica. pic.twitter.com/3UlF3YjgWa — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) June 7, 2026

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