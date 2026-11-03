¿Quién es Jesús Owono, arquero que protagonizó el “choque fatal” contra Jesús de Miguel?

Jesús Owono protagonizó una jugada fatal en España | Foto: AFP

Jesús Owono es el portero del FC Andorra, equipo de la segunda división de España, que protagonizó una jugada que terminó en la muerte de Jesús de Miguel, delantero de Tenerife. El arquero fue expulsado del terreno de juego y el partido se suspendió.

A raíz de la muerte del delantero español, la Policía Nacional abrió una investigación para determinar las responsabilidades en torno al fallecimiento, mientras Owono no ha emitido declaraciones, sino que cerró su cuenta de Instagram.

¿Quién es Jesús Owono?

Jesús Owono nació el 1 de marzo del año 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial, aunque contaba con la nacionalidad española, de acuerdo con su biografía oficial del FC Andorra, en donde milita actualmente.

Medios internacionales señalan que se mudó al País Vasco junto a su familia cuando era niño y, en aquella región, comenzó tanto su formación académica como sus primeros pasos en el futbol.

Jesús Owono juega con el FC Andorra de España | Foto: AFP

El guardamenta inició su desarrollo profesional en las categorías inferiores de la Real Sociedad, donde destacó por sus condiciones físicas, reflejos y seguridad bajo los tres palos.

Después de empezar su trayectoria en “La Real”, se incorporó al proyecto del Deportivo Alavés, institución que terminó por impulsar su carrera profesional y con la que logró debutar en la Primera División de España en 2022.

El 13 de julio de 2025 fue anunciado como nuevo jugador del FC Andorra, inicialmente bajo una cesión que, gracias a sus destacadas actuaciones, terminó convirtiéndose en un traspaso definitivo el 26 de agosto de 2026.

A nivel internacional, Owono representa a la Selección de Guinea Ecuatorial, con la que debutó en 2019 y no ha podido disputar una Copa del Mundo con su selección natal.

¿Qué pasó en el Tenerife vs Andorra?

Jesús de Miguel ingresó de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por un fuerte golpe en la compensación del juego de este lunes, según la agencia Europa Press.

El incidente ocurrió en los últimos minutos del tiempo agregado, cuando el delantero recibió un rodillazo de Jesús Owono, portero visitante, quien fue expulsado con la tarjeta roja directa al minuto 97.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀



🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



🏟️ Tenerife – Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Por su parte, Jesús de Miguel perdió el conocimiento y sufrió convulsiones en el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias médicas presentes en el estadio.

“El jugador fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, y el club anunció unos minutos más tarde que se encontraba estable.

Sin embargo, a las 02:31 horas (tiempo del centro de México), el propio club de la segunda división española confirmó la muerte de Jesús de Miguel.

Jesús Owono cierra su cuenta de Instagram

El portero del FC Andorra no ha emitido declaraciones tras la muerte de Jesús de Miguel; sin embargo, cerró su cuenta de Instagram este martes en medio de críticas y reproches por su presunta responsabilidad en lo sucedido.

Sin embargo, Michel Owono emitió un comunicado denunciando que los usuarios lo han confundido con Jesús Owono, lo que le ha llevado a recibir amenazas e insultos racistas.

“Quiero dejar claro que no soy Jesús Owono y que no tengo ninguna relación con lo sucedido”. Michel Owono

Y agregó: “Me están confundiendo por mi apellido, y por ello he recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas que me duele profundamente y que condeno en su totalidad“.

¿Qué pasará con Jesús Owono?

Jesús Owono fue expulsado del partido tras la jugada que mandó a Jesús de Miguel al hospital; sin embargo, no se ha anunciado cuál será la sanción de LaLiga Hypermotion 2 contra el portero.

La Policía Nacional de España abrió diligencias para que se investiguen las circunstancias que derivaron en el impacto entre Jesús de Miguel Alameda y Jesús Owono, para determinar si existe alguna responsabilidad penal por parte del portero.

Sin embargo, la apertura de una investigación no significa que Owono sea responsable de algún delito, pues las autoridades deberán establecer si la acción forma parte de los riesgos propios del futbol o si existió una conducta que pudiera constituir un homicidio imprudente.

FC Andorra no se desentiende tras muerte de Jesús de Miguel

El FC Andorra, rival del Tenerife en el partido de este lunes en el que Jesús de Miguel sufrió el incidente, también se expresó en redes sociales, expresando su apoyo y solicitando el aplazo de su próximo partido.

“Hoy todo el fútbol y todo el deporte están de luto. Son momentos de profunda tristeza en los que debemos mantenernos unidos, acompañar a las personas que más lo necesitan y mostrar el máximo respeto”. FC Andorra

📃 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 — FC Andorra (@fcandorra) November 3, 2026

Y remató: “Queremos trasladar también todo nuestro apoyo al CD Tenerife, a sus jugadores, a su cuerpo técnico, a sus trabajadores y su afición. Estamos profundamente afectados por lo ocurrido y compartimos el dolor que está viviendo el club”.

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