Violento asalto en Guatemala queda grabado: delincuente dispara contra automóvil

Durante el asalto hubo varios disparos. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Un violento asalto a mano armada quedó captado en video. En las imágenes se observa al delincuente, con un casco de motociclista, aprovechar el tráfico de una congestionada vialidad de Guatemala para poder despojar de sus pertenencias a la víctima.

A través de redes sociales se compartió la grabación que da cuenta de cómo el delincuente acciona el arma y dispara, al menos, en tres ocasiones para amedrentar al conductor de la unidad durante el robo en la 9ª calle y 7ª avenida, zona 7, en Guatemala.

Zona 7 colonia landivar… malditos moto ladrones pic.twitter.com/eIFPcYoWd8 — Simon (@CSimon72) October 23, 2026

Con los vehículos detenidos, y sin que nadie pudiera evitarlo, el asaltante lanza el primer disparo al aire, mientras parece forcejear con la víctima. Segundos después, el ladrón efectúa un nuevo disparo también al aire.

Sin embargo, la situación comenzó a escalar con un tercer disparo presuntamente al vehículo, ante los ojos del resto de conductores que permanecían a la expectativa.

Pese a las detonaciones, el conductor víctima del robo parecía no entregar lo que el ladrón le exigía, pues los forcejeos continuaron. Hasta que, finalmente, el delincuente pareció desaparecer del lugar.

La escena del robo fue observada, incluso, por personas que se encontraban, aparentemente, haciendo ejercicio.

Policía de Guatemala descarta heridos

Mediante sus redes sociales, la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala descartó que hubiera heridos por el asalto a mano armada. Según la información dada a conocer, el conductor solo presentaba crisis nerviosa.

“No se reportan personas heridas. El conductor presenta crisis nerviosa y recibe evaluación de unidades de emergencia. Está pendiente confirmar su traslado a un centro asistencial”, explicaron

INCIDENTE CONTRA VEHÍCULO PARTICULAR EN ZONA 7



En la 9ª calle y 7ª avenida, zona 7, se reporta un intento de asalto durante el cual se realizaron disparos contra un vehículo particular.



No se reportan personas heridas. El conductor presenta crisis nerviosa y recibe evaluación… pic.twitter.com/VkZJwq6IDg — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) October 23, 2026

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