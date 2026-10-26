Noticias de hoy 26 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Paro nacional

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) inició este lunes un paro nacional en 19 entidades y 38 puntos de manifestación contra el Gobierno federal.

Guadalupe Taddei

Claudia Sheinbaum respaldó la salida de Guadalupe Taddei como presidenta del INE por las investigaciones por presunta corrupción a través de una red de empresas.

Cura desaparecido

El Episcopado Mexicano pidió ayuda para localizar al sacerdote Clemente Morales Topete, desaparecido durante el fin de semana en Culiacán, Sinaloa.

Cae bolsa en Brasil

La Bolsa de Sao Paulo se desplomó casi 17% en su apertura tras la histórica reelección del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva contra el conservador Flávio Bolsonaro en Brasil

Bugs Bunny

Eric Bauza, famoso actor de doblaje conocido por dar voz a diversos personajes de los Looney Tunes, entre ellos Bugs Bunny, murió a los 46 años.

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