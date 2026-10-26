Noticias de hoy 26 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Entérate de las noticias más importantes de México y el mundo este lunes.
Noticias de hoy 26 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) inició este lunes un paro nacional en 19 entidades y 38 puntos de manifestación contra el Gobierno federal.
Claudia Sheinbaum respaldó la salida de Guadalupe Taddei como presidenta del INE por las investigaciones por presunta corrupción a través de una red de empresas.
El Episcopado Mexicano pidió ayuda para localizar al sacerdote Clemente Morales Topete, desaparecido durante el fin de semana en Culiacán, Sinaloa.
La Bolsa de Sao Paulo se desplomó casi 17% en su apertura tras la histórica reelección del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva contra el conservador Flávio Bolsonaro en Brasil
Eric Bauza, famoso actor de doblaje conocido por dar voz a diversos personajes de los Looney Tunes, entre ellos Bugs Bunny, murió a los 46 años.
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