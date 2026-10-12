¿Cuándo será el megapuente de Día de Muertos? Alumnos tendrán 4 días de descanso
El megapuente se debe a sesión del Consejo Técnico y al fin de semana.
Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases por el megapuente de cuatro días que habrá con motivo del Día de Muertos, de acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Este megapuente abarcará del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre.
El calendario escolar 2026-2027 establece que el viernes 30 de octubre se realizará una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, jornada en la que los estudiantes no tienen clases.
A esta fecha se suman el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, que son días de descanso habitual, así como el lunes 2 de noviembre, marcado como suspensión de clases por el Día de Muertos de este 2026.
Fechas del megapuente
- Viernes 30 de octubre
- Sábado 31 de octubre
- Domingo 1 de noviembre
- Lunes 2 de noviembre
Las clases se reanudarán el martes 3 de noviembre, conforme al calendario oficial de la SEP.
Es importante aclarar que el descanso de cuatro días no significa que todas las actividades laborales del país estén suspendidas.
El calendario corresponde únicamente a las escuelas de educación básica públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.
¿Será el último puente de 2026?
Después de este megapuente por el Día de Muertos, la SEP contempla otros días sin clases para lo que resta del 2026.
- Lunes 16 de noviembre: Día de la Revolución
- Viernes 27 de noviembre: Consejo Técnico Escolar
- Lunes 21 de diciembre: Inicio de vacaciones de invierno
¿Qué días de Consejo Técnico Escolar quedan en el ciclo 2026-2027?
La SEP programó ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar para el ciclo. Después de la sesión del 30 de octubre, las fechas restantes son:
- 27 de noviembre de 2026
- 29 de enero de 2027
- 26 de febrero de 2027
- 30 de abril de 2027
- 28 de mayo de 2027
- 25 de junio de 2027
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