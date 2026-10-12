¿Cuándo será el megapuente de Día de Muertos? Alumnos tendrán 4 días de descanso

Foto: Cuartoscuro

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases por el megapuente de cuatro días que habrá con motivo del Día de Muertos, de acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este megapuente abarcará del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre.

El calendario escolar 2026-2027 establece que el viernes 30 de octubre se realizará una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, jornada en la que los estudiantes no tienen clases.

A esta fecha se suman el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, que son días de descanso habitual, así como el lunes 2 de noviembre, marcado como suspensión de clases por el Día de Muertos de este 2026.

Foto: SEP

Fechas del megapuente

Viernes 30 de octubre

Sábado 31 de octubre

Domingo 1 de noviembre

Lunes 2 de noviembre

Las clases se reanudarán el martes 3 de noviembre, conforme al calendario oficial de la SEP.

Es importante aclarar que el descanso de cuatro días no significa que todas las actividades laborales del país estén suspendidas.

El calendario corresponde únicamente a las escuelas de educación básica públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Será el último puente de 2026?

Después de este megapuente por el Día de Muertos, la SEP contempla otros días sin clases para lo que resta del 2026.

Lunes 16 de noviembre : Día de la Revolución

: Día de la Revolución Viernes 27 de noviembre : Consejo Técnico Escolar

: Consejo Técnico Escolar Lunes 21 de diciembre: Inicio de vacaciones de invierno

¿Qué días de Consejo Técnico Escolar quedan en el ciclo 2026-2027?

La SEP programó ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar para el ciclo. Después de la sesión del 30 de octubre, las fechas restantes son:

27 de noviembre de 2026

29 de enero de 2027

26 de febrero de 2027

30 de abril de 2027

28 de mayo de 2027

25 de junio de 2027

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