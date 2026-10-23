De la pasarela a la obra: Lauren Cardoso, el modelo que cambió de vida y se convirtió en albañil en Oaxaca

Cardoso cambió el modelaje por su familia. Foto: Cuartoscuro | Getty images

Lauren Cardoso pasó de trabajar como modelo internacional a ganarse la vida como ayudante de albañil en Oaxaca. Su historia se viralizó en redes sociales, donde los internautas han destacado el contraste entre ambas ocupaciones. En Unotv.com te contamos su historia.

Cardoso es un hombre originario de Brasil, que se quedó en México para ser un padre presente en la vida de su hijo.

El brasileño trabajó en el modelaje durante años y viajó por distintos países, pero dejó la actividad en 2023.

En entrevista para el canal de YouTube Señor Blue, con Yaotzin Nel Mejía, publicada el pasado 10 de octubre de 2026, Lauren Cardoso contó cómo comenzó su trabajo como ayudante de albañil alrededor de cuatro a cinco meses antes de la entrevista.

Relató que ha aprendido las labores básicas del oficio y que ha organizado su jornada para poder pasar las tardes con su familia a la que valora mucho.

“Mi hijo es mi mundo, mi hijo es mi alma, es mi cielo”, expresó al hablar de la importancia que tiene para él acompañar el crecimiento de su pequeño de ocho años que nació y vive en México de donde es su madre.

El brasileño explicó que prefirió ganar menos dinero a perderse momentos importantes de la infancia de su hijo, aunque reconoció que antes podía obtener en un día altos ingresos para los que ahora necesita trabajar durante mucho más tiempo.

De las pasarelas internacionales a trabajar en la construcción

La historia de Lauren Cardoso con el modelaje comenzó cuando tenía 22 años, cuando un representante de una agencia brasileña lo vio caminando por la calle y le ofreció una oportunidad. Al principio, rechazó la propuesta, pero después viajó a São Paulo para conocer el trabajo que realizan los modelos internacionales.

La experiencia cambió su trayectoria y al día siguiente de ser elegido le ofrecieron viajar a Milán, Italia, donde trabajó durante dos años. Más adelante regresó a Brasil y después de un tiempo ese mismo trabajo lo llevó a México donde participó en un proyecto social que consistía en compartir su historia con niños que vivían en casas hogar.

Durante su primera semana en el país, consiguió una campaña publicitaria para una marca de tequila, donde Cardoso contó que recibió 180 mil pesos por un trabajo que, según recuerda, consistió en una sesión de pocos minutos. Después participó en otras campañas y continuó trabajando como modelo hasta 2023.

Su vida cambió con el paso de los años, la formación de su familia y los vínculos los llevaron a establecerse en Oaxaca.

Su estancia en el estado se debe a que la familia de su esposa tenía una casa en la entidad y durante la pandemia de COVID-19, al no estar generando ingresos en esa época por la situación y para evitar pagar renta en otro lugar, decidieron mudarse a la propiedad.

Cardoso eligió ser un padre presente

La infancia de Cardoso también ayuda a entender la decisión que tomó, pues el brasileño contó que creció con dificultades económicas y sin la presencia de su padre biológico.

“Y yo pasé mucha necesidad de niño, mucha carencia, la verdad”, compartió.

Durante esa etapa, un profesor se convirtió en una figura paterna y le brindó apoyo cuando más lo necesitaba.

Esa experiencia influyó en la manera en que ahora entiende la paternidad, pues explicó al hablar de su hijo, que no quiere repetir la historia de una infancia marcada por la ausencia de un padre.

Para él, la posibilidad de ofrecerle bienes materiales no está por encima de acompañarlo mientras crece e incluso planteó que preferiría que su hijo algún día le reclamara no tener los mejores videojuegos o aparatos electrónicos, antes que reprocharle no haber estado a su lado.

“Si tienes un hijo, sé un padre presente. No abandones a tu hijo”, aconsejó durante la entrevista.

Cardoso participó en distintas etapas del desarrollo del pequeño, desde sus primeros alimentos hasta sus primeros pasos, junto a su pareja de quien no dio su nombre

La obra y las redes sociales lo hicieron viral

Cardoso llegó a trabajar en la construcción por medio de un amigo que le ofreció la oportunidad de ayudar en una obra a pesar de que no tenía experiencia, aprendió las tareas básicas y aceptó el reto, pese a que algunas personas dudaban de que pudiera soportar el trabajo físico.

El propio brasileño se describe como principiante y reconoce que todavía tiene mucho por aprender; sin embargo, aseguró que cumple con sus jornadas y que procura organizar su horario para reservar tiempo para su hijo.

La combinación de su apariencia de modelo, su pasado profesional y su nueva ocupación llamó la atención de los usuarios de redes sociales.

En uno de sus primeros videos sobre su vida como chalán, mostró la obra donde trabajaba y habló de Oaxaca con el humor y las expresiones que caracterizan su contenido.

Según relató, aquella publicación acumuló millones de visualizaciones en poco tiempo. Desde entonces, ha compartido escenas de su rutina laboral y reflexiones sobre la familia, el dinero y la vida en el estado. También afirmó que uno de sus meses más exitosos llegó a 240 millones de visualizaciones en Facebook.

No obstante, Cardoso sostiene que la popularidad no es el centro de sus publicaciones, pues él no mide su éxito únicamente por la cantidad de seguidores o por los ingresos que puede obtener de las plataformas, sino por los mensajes de personas que le dicen que sus videos les alegran el día.

También ha rechazado propuestas comerciales que, a su juicio, no coinciden con sus valores. Como ejemplo, mencionó una oferta relacionada con apuestas, pues considera que no quiere promover productos que puedan llevar a otras personas a perder dinero.

“Como Oaxaca no hay dos”

Además de su familia, Cardoso habla con entusiasmo de Oaxaca, estado en el que desea permanecer a largo plazo. Destaca su gastronomía, sus playas y la cercanía que siente con la gente, así como las semejanzas culturales que encuentra entre México y Brasil.

En la entrevista mencionó lugares que ha visitado, entre ellos Salina Cruz, Huatulco y la playa de Chipehua, que describió como uno de los sitios que más lo han impresionado. También habló de su gusto por la comida local y de las reuniones familiares que forman parte de su vida cotidiana.

Aunque reconoce que no nació en México y que eso no cambiará, dice sentirse identificado con Oaxaca y busca promoverlo a través de sus videos.

Su mensaje final vuelve al tema que atraviesa su historia: las circunstancias de la vida pueden ser difíciles, pero considera que cada persona también participa en la construcción de su camino.

“No importa si vienes de una casa hogar, no importa si no tienes para comer en tu casa. No importa la circunstancia que la vida te pone, pero el sol nace para todos”, reflexionó.

Para Lauren Cardoso, el cambio de las campañas internacionales a la obra no representa una derrota profesional, es una decisión personal que le permite trabajar, sostener a su familia y, sobre todo, estar presente mientras su hijo crece.

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