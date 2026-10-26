De contador a maestro de papel picado: el artesano de Metepec que lleva el arte mexicano al mundo

Sergio Alejandro Hernández Martínez, artesano de papel picado. Foto: Carlos Vera

Entre martillos, cincel y hojas de papel, Sergio Alejandro traza una historia que va mucho más allá de los recortes y las figuras de colores. Hace 35 años dejó los números y la contabilidad para seguir una vocación que heredó de su padre: el papel picado.

“Desde que me dediqué profesionalmente dejé la profesión, soy contador y desde niño me llamó la atención la artesanía que hacía mi papá. Gracias a esta artesanía he conocido otros países”. Sergio Alejandro Hernández Martínez, artesano de papel picado

Hoy, en Metepec, Estado de México (Edomex), sus manos transforman simples hojas de papel en flores, figuras y complejos diseños que llenan de color las celebraciones mexicanas y han llegado a museos y recintos de distintas partes del mundo.

Cada pieza exige paciencia, pulso y precisión.

Es la técnica del cincelado mexicano, un trabajo completamente artesanal en el que cada golpe de martillo y cada corte con el cincel cuentan.

“Realizamos el papel picado de manera artesanal, todo a mano, personalizado o del comercial, como le llamamos. Tratamos de darle ese punto de calidad. El proceso consiste en cortar el papel, fijarlo en una tabla, dibujarlo sobre una base de plástico y empezar a calarlo”. Sergio Alejandro Hernández Martínez, artesano de papel picado

Artesano ha logrado que México se haga presente en varios países con su papel picado

Con su talento ha logrado que México se haga presente en España, China, Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos y Brasil. Entre sus mayores retos está una obra monumental que puso a prueba su destreza y paciencia.

“Lo más difícil que he tenido que hacer y que ha representado un reto enorme es una cortina monumental que elaboramos en el Royal Museo de Canadá, que medía 14 metros de largo por 7 metros de alto”. Sergio Alejandro Hernández Martínez, artesano de papel picado

Y mientras el calendario marca las Fiestas Patrias, la Navidad y una de las temporadas más importantes para los artesanos mexicanos, Sergio ya prepara los colores, las formas y los diseños que acompañarán las ofrendas del Día de Muertos.

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