Morena: de insurgente a conservador

El analista Luis Rubio explica que los movimientos revolucionarios e insurgentes suelen convertirse en fuerzas conservadoras cuando llegan al poder, pues dejan de impulsar transformaciones para concentrarse en preservar sus posiciones e intereses. Bajo esta premisa, plantea que Morena podría estar atravesando una transformación similar, al pasar de un movimiento que prometía combatir la corrupción y cambiar el sistema político a un partido que, desde su perspectiva, busca concentrar el poder y garantizar su permanencia.

En su opinión, para Uno TV, cuestiona la falta de una visión de desarrollo económico y la prioridad otorgada a la redistribución de los recursos existentes, así como los presuntos problemas de corrupción dentro del partido gobernante.

Advierte que estas prácticas contradicen los principios que impulsaron el movimiento encabezado por el expresidente López Obrador y plantea una interrogante sobre su futuro: ¿será Morena capaz de reformarse y recuperar su vocación transformadora o terminará debilitándose por sus propias contradicciones?

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