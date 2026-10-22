Portero del Estrella Roja queda inmóvil tras choque con rival; así se vivió el momento de angustia

Matheus Magalhães sufre golpe. Foto: AFP

El portero brasileño del Estrella Roja, Matheus Magalhães, quedó inmóvil sobre el césped tras un choque con el futbolista danés Thomas Delaney, del Copenhague en un partido correspondiente a la UEFA Conference League.

El incidente ocurrió al minuto 73 del encuentro, cuando el guardameta salió a despejar un balón durante un tiro de esquina y terminó impactando con el jugador del conjunto visitante.

La acción provocó que el partido se detuviera mientras recibía atención médica.

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Matheus Magalhães, portero del Estrella Roja, quedó tendido e inmóvil sobre el césped después de sufrir un fuerte choque con Thomas Delaney, jugador del Copenhague, dentro del área



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El portero permaneció tendido sobre el terreno de juego y, por la manera en que quedó, surgió la posibilidad de que hubiera perdido el conocimiento momentáneamente.

Sin embargo, no se difundió un parte médico oficial que confirmara que sufrió un desmayo o una lesión específica.

Después de recibir asistencia, Matheus logró reincorporarse y continuar en el encuentro, que concluyó con un empate 2-2 en el estadio Rajko Mitić, en Belgrado.

¿Cómo fue el partido entre el Estrella Roja y el Copenhague?

El encuentro correspondió a la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Conference League y tuvo cuatro goles.

El Copenhague tomó la ventaja al minuto 29, después de un autogol de Matej Gaštarov. El Estrella Roja respondió y consiguió darle la vuelta al marcador con anotaciones de Timi Max Elšnik, al 34, y Vasilije Kostov, al 41.

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Con goles de Elsnik y Kostov, el Estrella Roja le da la vuelta al Copenhague de Rodrigo Huescas en menos de 10 minutos 😬 pic.twitter.com/qlMwF60rsO — Claro Sports (@ClaroSports) October 22, 2026

En la segunda mitad, el conjunto danés encontró el empate por medio del argentino Maher Carrizo, quien marcó al minuto 70 con un disparo desde fuera del área.

Tres minutos después llegó el incidente que encendió las alarmas en el terreno de juego, cuando Matheus chocó con Delaney y tuvo que recibir asistencia médica.

El marcador ya no se movió y ambos equipos repartieron puntos, en el tiempo añadido, el Estrella Roja también se quedó con diez jugadores por la expulsión de Stefan Gudelj, al minuto 90+3.

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