Caso Christa Pike: 39% de los estadounidenses no volvería a ejecutarla, según encuesta

Christa Pike sobrevivió a dos dosis de una inyección letal. Foto: AFP

El hecho de que Christa Pike sobreviviera a un intento de ejecución mantiene su futuro de vida en el aire, e incluso hay una encuesta en la que se debate sobre qué debería pasar con ella: ¿programar una nueva sesión de muerte o cadena perpetua definitiva?

El pasado 30 de septiembre, el estado de Tennesse le aplicó dos dosis de pentobarbital en la sala de ejecuciones, sin embargo, varios factores médicos influyeron para que el fármaco no acabara con su vida, aunque la dejó en estado crítico.

Luego de diez hospitalizada, Christa Pike volvió al Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, en Nashville, donde ha estado los últimos 30 años. La mujer continúa bajo supervisión médica luego del fallido intento de ejecución.

¿Qué dice una encuestra sobre el futuro de Christa Pike?

El sondeo de Reuters/Ipsos muestra que los estadounidenses están divididos: mientras una parte respalda un nuevo intento, otros consideran que el condenado debería pasar el resto de su vida en prisión.

La encuesta recibió 1,679 respuestas y tuvo un margen de error de aproximadamente dos puntos porcentuales. Los resultados arrojaron que el 33% de los participantes apoyaría un segundo intento de ejecución, mientras que el 39% considera que debería cumplir cadena perpetua.

El resto no quedó incluido en esas dos posturas, lo que indica que hay personas con otras opiniones o sin una posición definida.

La encuesta también encontró diferencias importantes según la afiliación política. El 52% de los republicanos apoyaría un segundo intento de ejecución. y el 24% de los demócratas respaldaría esa opción.

El sondeo se realizó durante cuatro días y concluyó el lunes 19 de octubre de 2026, según Reuters. Cabe aclarar que los porcentajes representan estimaciones de opinión de grupos reducidos, por lo que no es una proyección estatal o nacional.

La situación legal de Christa Pike sigue siendo incierta

Pike fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años a quien conoció cuando ambas participaban en el programa Job Corps en Tennessee. El tortuoso y violento crimen ocurrió en 1995, cuando Pike tenía 18 años, por lo que un jurado la declaró culpable y recibió una sentencia de muerte en 1996.

Sin embargo, ahora su situación judicial sigue siendo incierta. Según Sus abogados anunciaron que se opondrán a cualquier nuevo intento de ejecución y que continuarán solicitando que el gobernador de Tennessee, Bill Lee, conmute la pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El gobernador había rechazado una petición de clemencia antes de la fecha prevista para la ejecución, según publicó el Death Penalty Information Center, pero tras el fallido procedimiento, ordenó detener temporalmente las ejecuciones programadas en el estado y dispuso una revisión independiente de lo ocurrido.

Respecto al futuro de Pike, un caso anterior se ha puesto sobre la mesa: Kenneth Smith. El hombre fue condenado por el asesinato de Elizabeth Sennett y, en noviembre de 2022, Alabama intentó ejecutarlo mediante inyección letal. Sin embargo, el procedimiento fue suspendido después de que los funcionarios no consiguieran completar la administración de los fármacos.

Finalmente, en enero de 2024 Smith fue ejecutado mediante hipoxia por nitrógeno, un método distinto. La Corte Suprema de Estados Unidos había rechazado bloquear esa ejecución, un escenario que también podría ocurrir con Pike, es decir, que sea ejecutado a través de otro método.

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