Horóscopos: Luna del Cazador traerá dinero y oportunidades, según la Güera de las Estrellas

La Luna del Cazador en Tauro traerá oportunidades de dinero, empleo y nuevos proyectos, de acuerdo con las predicciones de la Güera de las Estrellas, quien también advirtió sobre los efectos que atribuye a Mercurio retrógrado, especialmente en la comunicación, los negocios y las relaciones personales.

Durante su participación en el noticiero A las Nueve en Uno, la astróloga explicó que esta luna invita a revisar los resultados obtenidos previamente y definir qué objetivos se quieren alcanzar. Según su interpretación, el periodo puede favorecer la formalización de proyectos, la llegada de nuevas oportunidades laborales y la generación de ingresos.

¿Qué significa la Luna del Cazador para el dinero y el trabajo?

La Güera de las Estrellas señaló que la Luna del Cazador, que sigue a la Luna de la Cosecha, representa una etapa para atraer, obtener e incrementar recursos, así como para buscar el éxito y nuevas oportunidades.

De acuerdo con sus predicciones, algunas personas podrían recibir ofertas de empleo, concretar proyectos que todavía no estaban formalizados o encontrar alternativas para generar dinero.

Sin embargo, la astróloga también llamó a reflexionar sobre los resultados obtenidos hasta ahora y analizar qué proyectos conviene mantener, cuáles necesitan cambios y hacia dónde se quiere avanzar.

La Luna del Cazador, añadió, también puede ser un momento para soltar situaciones del pasado, trabajar en el crecimiento personal y tomar conciencia de aquello que se desea cambiar.

Otro de los temas que abordó la astróloga fue Mercurio retrógrado en Escorpio, periodo al que atribuyó posibles complicaciones en la comunicación, los contratos, los negocios y las relaciones personales.

Según su interpretación, durante estos días será importante pensar antes de hablar y prestar atención a la manera en que las personas expresan sus emociones, pues los comentarios impulsivos podrían generar conflictos o afectar vínculos importantes. La Güera de las Estrellas también advirtió sobre la posibilidad de que salgan a la luz secretos, resentimientos, heridas emocionales o situaciones que se habían mantenido ocultas.

La astróloga también anticipó que este periodo podría coincidir con compromisos que se fortalecen o formalizan; no obstante, insistió en la importancia de cuidar las acciones y las palabras para evitar consecuencias en las relaciones personales.

Finalmente, destacó que no todo consiste en pedir o manifestar deseos, sino también en realizar una introspección para reconocer aquello que necesita trabajarse.

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