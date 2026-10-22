Horóscopos: ¿Qué le espera a tu signo con la Luna del Cazador? La Güera de las Estrellas revela sus predicciones

La Luna del Cazador traerá oportunidades económicas, cambios en las relaciones personales y nuevos proyectos, según las predicciones de la Güera de las Estrellas para los 12 signos del zodiaco. En su participación en el noticiero A las Nueve en Uno, la astróloga también recomendó tener cuidado con las palabras, los documentos y las decisiones que se tomen durante Mercurio retrógrado.

De acuerdo con su interpretación astrológica, este periodo puede servir para revisar las finanzas, resolver asuntos pendientes y cerrar ciclos que ya no aportan a la vida de cada signo.

¿Qué le espera a cada signo con la Luna del Cazador?

Aries: La Luna del Cazador impactará su economía. La Güera de las Estrellas prevé pagos atrasados, liquidación de deudas y oportunidades para mejorar las finanzas, también recomienda cuidar las relaciones importantes.

Tauro: Será una etapa de transformación personal. La astróloga señala que los taurinos podrán cerrar ciclos, renovar su imagen y mostrar sus logros.

Géminis: La comunicación y la intuición serán protagonistas. Podrían surgir revelaciones o sueños importantes, pero la recomendación es evitar los chismes, las discusiones y los conflictos innecesarios.

Cáncer: Habrá cambios en las amistades. Algunas personas podrían alejarse, mientras que otras llegarían para aportar nuevas ideas y relaciones más valiosas.

Leo: El trabajo será uno de los ámbitos destacados, la Güera de las Estrellas menciona posibles reconocimientos, oportunidades de ascenso y una mayor valoración tanto en el entorno laboral como en la pareja.

Virgo: Los trámites, documentos y viajes podrían avanzar después de algunos obstáculos; asimismo, sería un momento favorable, según la predicción, para comenzar proyectos laborales, firmar contratos o iniciar estudios.

Libra: Podrían llegar apoyos económicos de otras personas, como familiares o pareja, e incluso recursos relacionados con una herencia, en el amor, se anticipan mejoras o el comienzo de una relación, aunque recomienda no tomar decisiones precipitadas.

Escorpio: La pareja será el tema central. Las relaciones podrían fortalecerse o terminar, por lo que la astróloga aconseja reconocer el propio valor y decidir qué vínculos se quieren mantener.

Sagitario: La atención estará en la rutina y la salud. La recomendación es cuidar los hábitos de sueño y alimentación, atender el bienestar físico y evitar la desesperación ante los cambios.

Capricornio: Se activarán asuntos relacionados con el amor, los hijos y los proyectos creativos, la Güera de las Estrellas también menciona nuevos contratos y negocios, así como planes de matrimonio o de ampliar la familia.

Acuario: Podrían presentarse cambios familiares, mudanzas o modificaciones en el hogar; también podrían salir a la luz secretos y cerrarse capítulos importantes.

Piscis: La comunicación será clave, pues podrían expresar cosas que habían guardado durante mucho tiempo, pero la recomendación es pensar antes de reaccionar o hablar impulsivamente.

Además de las predicciones para cada signo, la astróloga aconsejó revisar con atención los documentos antes de firmarlos y pensar bien qué se dice, recibe o acepta; por otra parte, recomendó no prestar dinero durante este periodo.

La Luna del Cazador, explicó, puede tomarse como una oportunidad para revisar las finanzas, negociar deudas y resolver pendientes que no necesariamente son económicos, sino también emocionales, afectivos o familiares.

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