SNTSS inicia “cacería de brujas” contra personal del IMSS: van 7 citatorios de sanción tras protestas

Trabajadores del IMSS estarían recibiendo citatorios tras protestas. Foto: Uno TV

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) comenzó con el envío de citatorios de sanción dirigidos a trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que han participado activamente en las recientes manifestaciones de protesta.

Hasta el momento, siete trabajadores sindicalizados ya han sido notificados, según denunciaron integrantes del gremio, en lo que califican como una embestida y retaliación directa por parte de la dirigencia sindical.

¿En qué consisten las sanciones?

Las medidas disciplinarias impuestas por la dirigencia del SNTSS contemplan principalmente la suspensión de los derechos sindicales, lo que deja a las y los trabajadores en un estado de vulnerabilidad laboral frente a la institución.

Zuiry Hernández, asistente médica del Hospital General de Zona No. 8 (HGZN8) del IMSS, detalló el impacto de esta medida:

“Habitualmente [consiste en] la suspensión de derechos sindicales. Nos quitan la representación sindical a la que tenemos derecho. Cuando nos suspenden, no tenemos derecho a la representación; más las prestaciones que nos otorga como tal el sindicato. En ese momento no somos sindicalizados, entonces, si tuviéramos un asunto interno institucional, el sindicato no saldría a defendernos como trabajadores.”

Hernández confirmó que los citatorios ya se han entregado tanto en estados del interior de la República como en el Estado de México (Sección 33).

Las citaciones argumentan presuntas violaciones al Artículo 13 de los estatutos sindicales y sus respectivas fracciones.

Recordó el pliego petitorio:

Aumento del 10% directo al salario tabular

Convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario

Renuncia o destitución del Secretario General Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Rafael Olivos, y de todo su Comité Ejecutivo Nacional

Derogación de las modificaciones a los artículos 136 y 136 Bis de los estatutos (mismas que los trabajadores han denominado como “ley mordaza”)

Aprovisionamiento e insumos inmediatos: cobertura de las carencias operativas en los hospitales del IMSS para poder brindar atención eficiente a los derechohabientes

Descontento con la dirigencia de Rafael Olivos y la negociación salarial

Respecto a la permanencia de Rafael Olivos al frente del SNTSS, los trabajadores cuestionan la legitimidad de su gestión al calificar su elección como un acto carente de democracia,

“No fue un proceso democrático porque fue único candidato. En ese sentido, aunque no estuviéramos de acuerdo y no saliéramos a votar, con uno que votara, evidentemente se iba a llevar el cargo. Y así fue; no fue un proceso democrático”. Zuiry Hernández, asistente médica del Hospital General de Zona No. 8 (HGZN8) del IMSS

Asimismo, dijo que es una “burla” el reciente incremento salarial alcanzado por la dirigencia y anunciado por el IMSS:

“Sigue siendo una burla, únicamente fue el 1.1% de aumento. La verdad es que creo que nuevamente fue una decisión unilateral: no tomaron en cuenta a la base trabajadora ni las peticiones de todos los trabajadores que hemos salido a manifestarnos”.

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