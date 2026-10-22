Fobia nunca quiso seguir las modas y, casi 40 años después, sigue vigente: “Logramos un sonido atemporal”

Leonardo de Lozanne y Elohim Corona visitaron Uno TV. Foto: Oscar Gómez

Tras su regreso a los escenarios en la más reciente edición del Vive Latino, Fobia se ha mantenido en constante actividad, con distintas presentaciones a lo largo del país.

Sin embargo, esta etapa tiene un significado especial, pues la agrupación formada en la Ciudad de México está a punto de cumplir 40 años de trayectoria.

Como parte de esta celebración, la banda ofrecerá dos conciertos en el Palacio de los Deportes los próximos 23 y 24 de octubre, dos fechas con las que sus integrantes se reencontrarán con sus seguidores en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital.

Además, con el objetivo de estrechar su vínculo con sus fans, Fobia lanzó “Alboom”, una aplicación en la que comparte fotografías, música, dinámicas y otros contenidos que irán evolucionando con el tiempo.

Previo a sus presentaciones en el “Domo de Cobre”, Leonardo de Lozanne, vocalista, y Elohim Corona, nuevo baterista de la agrupación, charlaron con Unotv.com sobre el momento que vive Fobia y el camino que ha recorrido a lo largo de estas cuatro décadas.

Fobia y 40 años de historia

Para Leonardo de Lozanne, llegar a casi cuatro décadas de trayectoria significa agradecer que una vocación descubierta desde joven siga siendo parte de su vida. También reconoció que pocas bandas consiguen mantenerse durante tanto tiempo, especialmente después de atravesar separaciones y reencuentros.

Uno de los aspectos que más le sorprenden es que la música de Fobia continúe llegando a nuevas generaciones, incluso a niños que conocen sus canciones a través de sus padres. Leonardo considera que parte de esa vigencia tiene que ver con la manera en que construyeron su sonido.

“Yo creo que inconscientemente siempre, cuando arreglábamos las canciones, tratábamos de que no sonara a nada que estaba de moda. Es como que nunca respetamos modas ni tendencias. A veces jugábamos con ellas o nos divertíamos o tenemos elementos, pero sobre todo creo que logramos un sonido atemporal”. Leonardo de Lozanne, vocalista de Fobia

Pero Fobia también ha significado algo más que sus canciones. Desde sus inicios, la banda desarrolló una propuesta conceptual que buscaba salir de lo convencional y sorprender al público.

“Creo que Fobia es eso, para mucha gente lo representó en la juventud o se sienten orgullosos de haber sido representados y se lo quieren pasar a sus hijos, es como un estandarte, es una cosa muy especial”, afirmó.

Las diferencias entre los integrantes también marcaron el camino. Recordó que cada uno tenía una visión distinta del proyecto, lo que los llevó a explorar otros rumbos. Con el tiempo, aprendieron a aceptar las pausas y a reencontrarse con mayor madurez.

Hoy, el vocalista valora especialmente que el público siga acompañándolos y que sus presentaciones lleguen a recintos cada vez más grandes, incluso fuera de México.

“Lo maravilloso es que la gente está ahí siempre, eso es hermosísimo”, destacó.

La llegada de Elohim Corona, nuevo baterista de Fobia

Elohim Corona lleva 49 años como baterista, un recorrido que hoy cobra un significado especial al convertirse en integrante oficial de Fobia.

Para el músico, las experiencias acumuladas con otras agrupaciones, como Moderatto y Gran Sur, fueron necesarias para llegar a este momento y comprender lo que implica formar parte de una banda con una identidad musical como la de Fobia.

“Me siento el baterista más feliz de México”, mencionó con una sonrisa en el rostro. Aunque reconoció que el camino no siempre ha sido fácil.

Consideró que todo ese aprendizaje se convirtió en un regalo al incorporarse a la agrupación, cuyas canciones forman parte de la vida de varias generaciones.

“Son canciones icónicas y canciones que para el público han sido parte de su vida, de su soundtrack de la vida”, explicó.

También consideró su participación como un homenaje a Chiquis Amaro, Gabriel Curi y Jay de la Cueva, los bateristas que grabaron las canciones de la agrupación antes que él.

Por eso, además de aprenderse el repertorio, busca respetar la manera en que Fobia construyó su sonido.

“Que me saquen del confort de lo que ya sé tocar y tener que hacer bien mi trabajo, pero mi trabajo lo hago con pasión, pero tocarlo como necesita Fobia” Elohim Corona, baterista de Fobia

En la entrevista, recordó cómo fue recibido durante el primer ensayo previo a la presentación en el Vive Latino 2026.

“Algo que dijo Leo el primer día que tuvimos el ensayo para el Vive Latino, ‘bienvenido a la familia’. Entonces es así de, cuando pegas corazón con corazón, así de un abrazo, eso es genial, me quedo corto con las palabras”, recordó.

De hecho, reveló que cuando se enteró que era el nuevo baterista de la banda, estaba tan emocionado que quería compartirlo inmediatamente en sus redes sociales. Sin embargo, no pudo hacerlo porque el objetivo era guardar la sorpresa hasta el momento de la presentación.

En cuanto al show, Elohim destacó la vibra de todos sobre el escenario.

“Verlos a ellos sonreír. Fíjate, eran de los comentarios que decían, ‘es que siempre salen muy serios y ahora estaban sonriendo todos’, qué padre poder mover la energía en una manera en que sí entregamos todo al público”, resaltó.

Su presentación con Fobia también estuvo marcada por otra anécdota, ya que se adelantó en un redoble durante “Más caliente que el sol”, por lo que se disculpó con sus compañeros al final de la presentación. Aunque ellos no lo notaron, mencionó Leonardo.

Para el baterista, sin embargo, la exigencia personal es parte de su trabajo. “Si uno no se exige, ¿quién lo va a hacer?”, agregó.

“Alboom”, un vínculo más cercano con los fans

Fobia también busca fortalecer la relación con sus seguidores a través de “Alboom”, una aplicación que reunirá contenido y experiencias relacionadas con la banda.

Leonardo explicó que el proyecto busca crear una comunidad alrededor del universo de Fobia, abierta no sólo a sus fans, sino también a amigos, colegas, artistas y personas interesadas en la agrupación.

“Es una aplicación que principalmente es para generar comunidad y fanbase, obviamente, pero no nada más fans: amigos, colegas, artistas, gente que esté interesada justamente en el universo Fobia”, detalló.

La plataforma ya cuenta con una dinámica de estampitas coleccionables. Al reunir determinadas cantidades, los usuarios podrán obtener beneficios como boletos gratuitos, convivencias con los integrantes y mercancía para enviar a sus casas.

Sin embargo, el objetivo va más allá de las promociones. La banda quiere reunir cada vez más aspectos de sus proyectos y trayectoria en un mismo espacio, además de compartir fotografías, historias y anécdotas que no publica en otras plataformas.

“A futuro queremos centralizar todas nuestras vidas y nuestras carreras en esa aplicación, que se convierta en un universo más que una aplicación, y queremos tener cada vez menos intermediarios entre nosotros y los fans”, explicó Leonardo.

La idea surgió de las conversaciones entre los integrantes sobre cómo reunir sus distintos proyectos para que se complementaran. Paco Huidobro propuso desarrollar la aplicación y se involucró de lleno en el proyecto, junto con desarrolladores y los hermanos Montiel, responsables del arte.

Leonardo adelantó que el contenido crecerá con el tiempo y que la actividad de los usuarios tendrá beneficios a futuro. Quienes se registren durante este año podrán obtener ventajas conforme evolucione la plataforma.

“Antigüedad cuenta también, y las estampitas y todo lo que vayan coleccionando, toda la actividad que tengan dentro de la plataforma, a futuro va a pagar”, aseguró.

Los conciertos de Fobia en el Palacio de los Deportes

Los próximos 23 y 24 de octubre, Fobia se presentará en el Palacio de los Deportes con dos espectáculos que tendrán varias sorpresas.

“Obviamente en canciones creo que nos faltaría tiempo para tocarlas todas, entonces lo padre es que en dos conciertos no va a ser lo mismo, vamos a cambiar un poquito el set para que los que han comprado para los dos shows vean algo diferente”, adelantó Elohim.

Además de los temas habituales, la banda tocará canciones que lleva muchos años sin interpretar, algunas ausentes de sus conciertos durante dos décadas.

La producción también incluirá imágenes sincronizadas con la música y fotografías de archivo que recuperan sus primeros años, incluidos conciertos en recintos que ya no existen.

“Habrán cosas que no se han subido a las redes, parte de por qué tal vez la canción, cosas que algunos fans de esas primeras épocas de Fobia, yo supongo que van a llorar de ver que estuvieron en ese primer show de Fobia en tal lugar, antro, que ya no existen”, contó el baterista.

También habrá posibles invitados especiales, aunque Leonardo prefirió no revelar detalles. Lo que sí garantiza es que ambas noches tendrán momentos distintos.

“Obviamente, no los podemos revelar, es un spoiler muy duro.(…) El chiste es la sorpresa, el factor sorpresa, pero sí hay gente con la que vamos a compartir que queremos mucho, ya lo revelaremos, o tal vez no”, mencionó el cantante entre risas.

Finalmente, para Leonardo, la mejor manera de describir las dos fechas es sencilla: “Son shows únicos y, sobre todo, es una gran celebración de Fobia”.

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