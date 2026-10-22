México suma 169 periodistas asesinados en 20 años con 99% de impunidad; estados con más homicidios: RSF

Periodistas se manifiestan contra violencia a reporteros. Foto: Cuartoscuro

Entre 2006 y 2026, en México han sido asesinados, al menos, 169 periodistas, según los registros de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). En 99% de los casos, los crímenes no han sido esclarecidos por completo. Muchos de los casos se concentran en cinco estados, con Veracruz a la cabeza.

La impunidad, las deficiencias del sistema judicial y la violencia del crimen organizado mantienen a México como uno de los escenarios más peligrosos para ejercer el periodismo en un país sin guerra, considera RSF.

Periodistas locales, principales víctimas, concentran 98% de los asesinatos

Los periodistas locales se mantienen en la mira. De los 169 periodistas asesinados desde 2006, 166 trabajaban en medios locales, es decir, 98% de los homicidios fue contra reporteros que laboraban de manera local en los estados.

En lo que va del 2026, el 100% de los homicidios fue contra periodistas locales.

María Martínez, periodista amenazada por su trabajo, asegura que la lejanía con la Ciudad de México es un factor en contra.

“En los estados estamos aislados. No tenemos la misma visibilidad que un periodista que trabaja en la Ciudad de México”. María Martínez, periodista

Los estados más peligrosos para periodistas en México

La organización identificó los cinco estados en donde es más peligroso ejercer el periodismo. Veracruz encabeza la lista, con más de 30 homicidios.

Los cinco estados con más homicidios de periodistas durante las últimas dos décadas:

Veracruz, con 32 casos

Guerrero, con 21 casos

Oaxaca, con 16 casos

Chihuahua, con 10 casos

Tamaulipas, con 10 casos

Narcotráfico, política y seguridad: los temas que ponen en la mira a periodistas

De acuerdo con el informe, los reporteros asesinados cubrían temas relacionados con la política, la inseguridad y el crimen organizado.

El 59% de los periodistas asesinados en los últimos 20 años cubría temas relacionados con el crimen organizado y el 46%, con la política.

“La complicidad entre las autoridades locales y el crimen organizado es una de las principales amenazas para la prensa en México”. Afirma RSF

Tortura, el mensaje del crimen organizado

La tortura se ha sumado a la mecánica que usa el crimen organizado para amedrentar a periodistas.

“Los actos de violencia extrema documentados en al menos el 20 % de los periodistas asesinados en México desde 2006 contribuyen a imponer el silencio mediante el terror”, RSF

El reporte del RSF señala que los actos de violencia se dan, principalmente, contra mujeres periodistas:

“Estas señales de violencia extrema son proporcionalmente más frecuentes entre las mujeres: se han documentado en al menos cinco casos, equivalentes al 36 % de las periodistas asesinadas, frente al 19 % de los hombres”.

Con 13 de los 34 casos registrados, Veracruz se coloca como el estado con el mayor número de periodistas asesinados cuyos cuerpos presentaban señales de tortura.

Desaparición de periodistas

A la modalidad de ataques contra la prensa en México, se suma la de desaparición. El reporte señala que, al menos, 43 reporteros fueron reportados como desaparecidos en los últimos 20 años, tan sólo 19 fueron encontrados: 13 sin vida y seis con vida.

Hasta el momento, se mantienen desaparecidos 24. Se estima que siete de ellos pudieron ser víctimas de desaparición forzada.

El 2012 se mantiene como el año en el que más reporteros desaparecieron con siete reportes, seguido de 2023 con cinco.

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