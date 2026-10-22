Argentina declara terroristas al Cártel de Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana

Argentina declara terroristas al Cártel de Sinaloa. Foto: AFP | Cuartoscuro

El Gobierno de Argentina declaró como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y a la Nueva Familia Michoacana, dos grupos criminales mexicanos.

La medida también incluye a las guerrillas colombianas FARC-EP y Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como a la organización criminal ecuatoriana los Tiguerones.

Argentina declara terroristas a cinco organizaciones criminales

De acuerdo con el comunicado, las cinco organizaciones fueron incorporadas al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Las organizaciones señaladas son:

Cártel de Sinaloa — México.

La Nueva Familia Michoacana — México.

FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) — Colombia.

Ejército de Liberación Nacional (ELN) — Colombia.

Los Tiguerones — Ecuador.

El Gobierno argentino argumentó que estos grupos representan riesgos para la seguridad regional por sus actividades criminales, su capacidad operativa y sus redes de operación transnacional.

¿Por qué Argentina incluyó al Cártel de Sinaloa y a la Nueva Familia Michoacana?

En el caso del Cártel de Sinaloa, el Gobierno argentino señaló que se trata de una organización transnacional dedicada al narcotráfico, el contrabando, los secuestros extorsivos y otras actividades delictivas.

El documento también destacó que el grupo ya ha sido designado como organización terrorista por varios países, incluido Estados Unidos.

Sobre la Nueva Familia Michoacana, las autoridades argentinas indicaron que se dedica al tráfico internacional de drogas y a la minería ilegal, además de señalar su expansión regional.

FARC-EP, ELN y los Tiguerones también fueron incluidos

La designación alcanza a las FARC-EP y al ELN, organizaciones guerrilleras colombianas. El Gobierno argentino sostuvo que sus estructuras y redes pueden extender sus actividades hacia otros países y representar un riesgo para su seguridad nacional.

En cuanto a los Tiguerones, el comunicado los identificó como una organización criminal ecuatoriana vinculada al narcotráfico y al sicariato. También señaló que el grupo se separó de los Choneros en 2020.

El Gobierno recordó que los Chone Killers, otra agrupación ecuatoriana, fue designada como organización terrorista por Argentina en agosto de 2026.

Javier Milei reafirma su combate al crimen organizado

En el cierre del comunicado, el presidente Javier Milei reiteró el compromiso de su Gobierno contra el crimen organizado transnacional y con la identificación de las organizaciones que recurren a la violencia y la extorsión.

La incorporación al RePET formaliza la decisión anunciada por Argentina. El comunicado no detalla medidas adicionales específicas contra cada una de las cinco organizaciones.

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