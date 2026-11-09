Avistamientos de ballenas jorobadas en Michoacán: fechas, lugar y más detalles

Habrá avistamientos de ballenas jorobadas en Michoacán. Foto: Pexels.

Autoridades de Michoacán dieron a conocer que se podrán dar avistamientos de ballenas jorobadas en las costas del estado. Por esta razón, informaron las fechas y los puntos exactos donde se dejarán ver, además de las recomendaciones para no se moleste a estos animales.

Ballenas jorobadas llegan a Michoacán

El Gobierno de Michoacán, a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, dio a conocer que las ballenas jorobadas ya no se verán únicamente en el estado de Baja California, pues también se podrán observar en las costas locales.

Al respecto, señalaron que las ballenas jorobadas ya están llegando también a las costas de Lázaro Cárdenas y que se ha dado un largo proceso para autorizar sus avistamientos en la entidad.

“¡Prepárate para vivir una experiencia inolvidable en Michoacán!”, se lee en su publicación

Fechas y lugares de los avistamientos de ballenas jorobadas en Michoacán

De acuerdo con las autoridades michoacanas, estos animales podrán verse a partir del próximo 15 de diciembre de 2026 y hasta el 20 de marzo de 2027.

¿Dónde? En las costas de Lázaro Cárdenas, desde Barra de Nexpa hasta Playa Jardín.

Al respecto, indicaron que de enero a marzo de este 2026, se dieron en total 31 avistamientos de las ballenas.

Recomendaciones para observar a estos animales

Para conocer a las ballenas jorobadas, el Gobierno de Michoacán pide a las y los interesados, así como a los visitantes y turistas, buscar a un guía autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Además, las autoridades estatales piden respetar la distancia con los animales, ya que de esta manera las personas pueden mantenerse seguras, pero también se protege a la especie.

“¿Escuchas eso? Sí, es una ballena jorobada y en este invierno en Michoacán la puedes visitar. Simplemente antes tenías que ir hasta Baja California para poder observarlas, pero ahora ya están llegando a Michoacán“, indican en un video.

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