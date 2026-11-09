Anuncian fechas para la tercera y última entrega de apoyos NutriChihuahua

Entrega de apoyos. Foto: Gobierno de Chihuahua

El Gobierno de Chihuahua anunció las fechas en que se realizará la tercera y última entrega de los apoyos alimentarios de NutriChihuahua, el programa estatal que va dirigido a las personas mayores y personas con discapacidad.

¿Dónde y cuándo se realizará la entrega de apoyos en el municipio de Chihuahua?

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) anunció que del 9 al 13 de noviembre se llevará a acabo la entrega de los apoyos NutriChihuahua en la ciudad de Chihuahua.

Los beneficiarios podrán acudir a las oficinas de la Dirección de Grupos Vulnerables, ubicadas en avenida Agustín Melgar número 3703, colonia Nombre de Dios, para recibir la ayuda que ofrece el Gobierno de Chihuahua.

El horario de atención es de 8:00 a 16:00 horas.

Entrega de apoyos NutriChihuahua en otros municipios

En el resto de los municipios, la entrega de los apoyos se realizará de 9:00 a 15:00 horas. Estas son las fechas confirmadas

9 de noviembre: Delicias

10 de noviembre: Juárez y Cuauhtémoc

11 de noviembre: Juárez, Cuauhtémoc y Guachochi

12 de noviembre: Juárez, Guachochi y Meoqui

13 de noviembre: Meoqui

17 de noviembre: Hidalgo del Parral

18 de noviembre: Hidalgo del Parral y Camargo

19 de noviembre: Camargo y Madera

20 de noviembre: Madera

¿Qué es el programa NutriChihuahua?

El programa consiste en apoyar la economía familiar mediante la entrega de productos de la canasta básica a personas en situaciones de vulnerabilidad: mayores de 60 años, con discapacidad permanente o que se encuentren en situación de pobreza .

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