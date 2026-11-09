El Niño amenaza con clima extremo en 2027; México podría enfrentar más incendios

Bomberos combaten incendios en Amanalco durante marzo de 2026.

El fenómeno climático de El Niño continúa fortaleciéndose y podría convertirse en el más intenso desde que existen registros para diciembre de 2026, advirtió este lunes la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que alertó sobre una nueva era de fenómenos climáticos extremos, con mayores riesgos de olas de calor, ciclones tropicales y lluvias intensas.

“Hemos entrado en una nueva era de fenómenos climáticos extremos. Un fenómeno de El Niño de dimensiones extraordinarias está chocando con un planeta ya sobrecalentado por el cambio climático provocado por el ser humano”, declaró António Guterres, secretario general de la ONU.

De acuerdo con el informe presentado durante el inicio de la COP31 en Antalya, Turquía, la temperatura media mundial entre enero y septiembre de 2026 fue 1.47 °C superior a los niveles preindustriales, una cifra que podría aumentar al finalizar el año debido a El Niño, que se intensifica desde agosto.

Según la OMM, los últimos 12 años han sido los más cálidos registrados, mientras que el periodo de 2023 a 2026 concentra los cuatro años con las temperaturas más elevadas.

“Estamos intensificando nuestros fenómenos meteorológicos y El Niño será un multiplicador de riesgos”, advirtió Celeste Saulo, secretaria general de la OMM,

¿Qué tan fuerte será El Niño y cuánto tiempo durará?

La OMM prevé que El Niño alcance su máxima intensidad en diciembre de 2026 y continúe durante los primeros meses de 2027, lo que podría incrementar aún más las temperaturas globales.

El organismo explicó que este fenómeno suele elevar la temperatura media del planeta entre 0.1 y 0.2 °C y que su mayor impacto generalmente se presenta durante el año posterior a su desarrollo.

Saulo destacó que la acumulación de calor en los océanos puede amplificar los efectos del fenómeno.

“El Niño no añade nuevo calor al planeta. Libera calor del océano, que está más caliente que nunca desde que existen mediciones. Simplemente hay más calor disponible para liberar”, señaló.

La organización también explicó que El Niño puede multiplicar los riesgos climáticos al interactuar con el calentamiento global, favoreciendo condiciones para distintos fenómenos extremos.

Entre los principales riesgos identificados se encuentran:

Olas de calor más intensas

más intensas Ciclones tropicales y tormentas severas

y tormentas severas Lluvias extremas e inundaciones

e inundaciones Sequías y afectaciones a la agricultura

y afectaciones a la agricultura Incendios forestales y deterioro de la calidad del aire

¿Qué efectos podría tener El Niño en México durante 2027?

En México, El Niño podría favorecer temperaturas anormalmente altas durante la primavera y el verano de 2027, lo que aumentaría el riesgo de sequías e incendios forestales, advirtió Guillermo N. Murray Tortarolo, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM.

El especialista explicó que las condiciones previstas para el próximo año podrían coincidir con periodos de escasas lluvias y suelos secos, factores que favorecen la propagación del fuego.

El investigador, quien retoma información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), consideró probable que durante abril y mayo de 2027 se registren temperaturas récord en ciudades mexicanas, además de posibles incendios forestales en distintas regiones del país.

Para dimensionar el riesgo, Murray Tortarolo recordó lo ocurrido durante El Niño de 1997-1998, uno de los episodios más intensos registrados.

En aquel periodo, México experimentó una primavera extraordinariamente seca y calurosa, que contribuyó a una de las temporadas de incendios forestales más graves de su historia.

Según los datos recuperados por el investigador:

Más de 14 mil incendios forestales se registraron durante 1998

se registraron durante 1998 Cerca de 850 mil hectáreas fueron afectadas por el fuego

fueron afectadas por el fuego Selvas tropicales húmedas y bosques mesófilos del sureste también sufrieron incendios

El especialista aclaró que no es inevitable que en 2027 se repitan los incendios de 1998, aunque las condiciones actuales del calentamiento global podrían incrementar los riesgos

El calentamiento global rompe nuevos récords en 2026

La OMM también advirtió que 2026 se perfila como uno de los cuatro años más cálidos de la historia, mientras que los océanos continúan acumulando cantidades récord de calor.

El informe identificó otros cambios importantes en el sistema climático mundial:

El nivel medio del mar alcanzó un nuevo récord en 2026

alcanzó un nuevo récord en 2026 Los glaciares perdieron más de 400 gigatoneladas de hielo en 2025

perdieron más de 400 gigatoneladas de hielo en 2025 El hielo marino antártico registró su tercera extensión máxima anual más baja desde que comenzaron las observaciones satelitales

registró su tercera extensión máxima anual más baja desde que comenzaron las observaciones satelitales Las reservas de agua dulce terrestre mantienen una tendencia descendente desde 2014

El organismo agregó que el calentamiento de los océanos también puede intensificar las tormentas tropicales, acelerar el derretimiento del hielo y contribuir al aumento del nivel del mar.