Condenan a Russell Brand, exesposo de Katy Perry, a más de 10 años de cárcel por violación y agresiones sexuales

El juez lo calificó como un “depredador sexual”. Foto: AFP

El comediante británico Russell Brand fue condenado a 10 años y seis meses de cárcel por abusar sexualmente de una mujer, así como por agredir a tres más este lunes durante el juicio que tuvo lugar en Reino Unido.

Durante la audiencia, Joel Bennathan, juez encargado de la sentencia del exesposo de Katy Perry, mencionó que había sido un “depredador sexual” protegido por la fama.

Brand, de 51 años y convertido en un influencer religioso y conspiracionista, no mostró ninguna emoción cuando el juez pronunció la pena luego de mencionar que había actuado con una “arrogancia asombrosa” y mostrado “desprecio” por sus víctimas, que habían sufrido un daño significativo y duradero.

“Hace unos 20 años, Russell Brand, usted se estaba haciendo famoso. Era inteligente y, a ojos de muchas personas, divertido y carismático. Pero también se había convertido en un depredador sexual“, declaró Bennathan.

Rindiendo homenaje a la “valentía” de las mujeres que dieron el paso de denunciar, el juez le dijo a Brand que había actuado “como quería y cuando quería, sin trabas por las normas según las cuales viven las personas decentes“.

Laura Gallacher, su esposa y con quien tiene tres hijos, se desplomó en su asiento del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, cuando se anunció la condena de 10 años y seis meses.

“Estaremos bien”, dijo Russell Brand a su esposa, que lo ha apoyado durante este juicio, mientras lo conducían a los calabozos.

Russell Brand culpable de una violación y tres agresiones sexuales

El comediante fue declarado culpable por un jurado la semana pasada de una violación y tres agresiones sexuales cometidas contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.

La sentencia marca la caída definitiva de una carrera en el mundo del espectáculo, marcada por los escándalos, en la que llegó a encarnar la cultura del “todo vale” de la televisión y la radio británicas de los años 2000.

Brand, que se había reinventado como gurú cristiano en línea, sostenía un rosario y se santiguó antes de que una de sus víctimas leyera personalmente su declaración detrás de una mampara.

La mujer dijo que había quedado “traumatizada” por la agresión en un bar de Londres en 2004.

“Durante muchos años, mientras su fama ascendía, era imposible dejar de verlo en todos los medios, siendo celebrado por su comportamiento repugnante hacia las mujeres, como si todo fuera una broma“, declaró ante el tribunal.

Brand la escuchó impasible, mirando al frente.

Una segunda mujer, una fan de 21 años a la que violó en 2009 después de que se conocieran en uno de sus espectáculos, declaró ante el tribunal que sentía que simplemente “no se la creería” si lo denunciaba.

“Su fama, riqueza e influencia crearon un desequilibrio de poder que me hizo sentir impotente”, dijo y añadió que las consecuencias de la violación habían “afectado casi todos los aspectos de mi vida”.

La audiencia tuvo lugar mientras el primer ministro, Andy Burnham, decía que la valentía de las víctimas provocaría cambios más amplios en el sistema judicial.

Absuelven a Russell Brand de otros cargos

En su veredicto de la semana pasada, el tribunal absolvió a Brand de dos cargos de violación y de uno de intento de agresión sexual.

Brand se enfrenta a nuevas investigaciones después de que la policía de Londres anunciara que estaba investigando denuncias de violación presentadas por otras dos mujeres.

Desde Channel 4 hasta MTV, el cómico trabajó para grandes grupos mediáticos británicos en la década de 2000, donde su obsesión con el sexo contribuyó a su notoriedad.

El comediante negó los cargos, pero admitió haber sido “extremadamente promiscuo” y haber utilizado su fama para acceder al sexo.

Durante el juicio en el que testificaron las seis mujeres que lo denunciaron, la Fiscalía lo describió como un depredador sexual “despiadado, calculador y manipulador”.

“Utilizó su influencia, su posición y su fama para aprovecharse de las mujeres y cometer delitos sexuales contra ellas“, dijo en un comunicado el superintendente detective de la Policía Metropolitana, Andy Furphy.

Russell Brand cuenta con millones de seguidores en las redes sociales.

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