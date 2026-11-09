Sheinbaum anuncia récord de 23 millones de empleos, pero registros patronales caen 2.9% anual en septiembre

Foto: AFP

México acumuló 23 millones 88 mil 353 de empleos formales afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque el padrón patronal tuvo una disminución anual de 2.9% en el mes anterior.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció, en su conferencia matutina de este 9 de noviembre, que México alcanzó un máximo histórico de empleo formal afiliado al IMSS.

Resaltó que, entre enero y octubre, hubo 571 mil 277 puestos adicionales, de los cuales, 161 mil 77 corresponden solo a octubre. De esa forma, sumaron 23 millones 88 mil 353 empleos formales afiliados al IMSS.

Bajan registros patronales

Sin embargo, el anuncio contrasta con los indicadores de registros patronales, que son las inscripciones administrativas de empleadores ante el instituto.

En su registro oficial, el IMSS contabilizó un millón 8 mil 760 registros de puestos patronales hasta septiembre, un 2.9% menos que en el mismo periodo del 2025.

Esta reducción no debe interpretarse automáticamente como un cierre o desaparición de empresas. Los registros patronales no equivalen directamente a empresas o negocios, sino a unidades administrativas para identificar y dar seguimiento a las obligaciones de los patrones.

El IMSS ha explicado que los cambios en su padrón de puestos patronales puede deberse a distintos factores como:

Procesos de depuración

Validaciones regulatorias

Actualizaciones de datos

Eliminación de registros duplicados, inactivos o improcedentes

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